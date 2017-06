Lala quiere ‘calcificarse’ con este plan

Al viernes 2 de junio Grupo Lala perdió 27 por ciento anual de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) -equivalente a mil 598 millones de dólares-, en contraste con la ganancia de ocho por ciento del principal indicador del mercado accionario en el mismo periodo.



Esto es consecuencia de los resultados negativos y por debajo de lo esperado que muestra la firma desde 2016, ante la fuerte presión que ejercen los costos de sus materias primas, que en hasta 25 por ciento están dolarizadas, incluidas la leche en polvo y los empaques, según estimaciones de Interacciones Casa de Bolsa.



Ante esto, Scot Rank, director general de la compañía, reveló en conferencia con analistas que implementa un plan con el que buscan ahorros de hasta mil millones de pesos para 2017.

“La inflación en costos y la consolidación de nuevos negocios, continúan afectando nuestros márgenes, sin embargo, hemos implementado distintos proyectos de productividad, estrategias de portafolio e incremento en precios para compensar inflación, que nos han permitido contar con dos trimestres continuos de recuperación de nuestros márgenes EBITDA”, dijo Alberto Arellano, director de Administración y Finanzas de Lala.



Al cierre del primer trimestre del presente año, el flujo operativo (EBITDA) de Grupo Lala cayó casi nueve por ciento, mientras que su utilidad neta bajó 37 por ciento, respecto al mismo lapso de 2016. Esto a pesar de que sus ingresos crecieron más de 18 por ciento.



“Tiene un tema de costos dolarizados de forma importante, entonces eso automáticamente le pega a los márgenes y aunque hubo algunas alzas de precios pues no fue suficiente”, comentó Rafael Camacho, analista del banco Ve por Más Casa de Bolsa.



A fin de mitigar los efectos en el tipo de cambio en los costos, la compañía lanzó una ambiciosa estrategia para reducir sus costos operativos.



“Tenemos planes agresivos para optimizar nuestras operaciones, un ejemplo de ello es nuestra red nacional de distribución. Por ejemplo, sólo en la Ciudad de México y su área metropolitana operamos 17 centros de distribución. Estaremos consolidando 17 centros de distribución en cinco hacia el 2019”, explicó Scot ante analistas.



Para compensar los mayores costos de insumos, Grupo Lala realizó dos ajustes de precios, uno durante el último cuarto de 2016 y otro a finales de marzo de 2017, que no lograron mitigar las pérdidas registradas desde hace tres trimestres.



Según cifras del INEGI, los precios de la leche pasteurizada y en polvo acumularon alzas de 5.0 y 5.1 por ciento, respectivamente, de octubre de 2016 a marzo de 2017.



De acuerdo con datos de la consultora Euromonitor International, Grupo Lala es líder del mercado de lácteos en México con 37 por ciento de participación; seguida de Alpura con 22 por ciento. En leche pasteurizada la proporción, se ubica aproximadamente en 60 y 20 por ciento, respectivamente.



En 2016 el flujo operativo de Grupo Lala aumentó apenas 0.7 por ciento anual, por debajo del tres por ciento que creció la economía mexicana durante ese año. En 2015 su EBITDA subió 25 por ciento.



Expertos opinaron que la estrategia que implementa Lala para amortiguar el alza de sus costos no suele ser efectiva para expandir los márgenes en el corto plazo, sobre todo por la volatilidad registrada por la moneda mexicana frente al dólar en los últimos meses.



“(La cuestión del tipo de cambio) le afecta en México, pero el EBITDA negativo en Estados Unidos explica también la contracción en márgenes”, dijo Martín Lara, analista de Interacciones.



EU CON UN POCO DE 'GRASA'

En el tercer trimestre del 2016, Grupo Lala adquirió en Estados Unidos activos de la empresa Laguna Dairy por 246 millones de dólares. Analistas coinciden en que los gastos asociados a esta operación y a su consolidación en las actividades de la empresa son otro de los detonantes para una contracción de sus márgenes.



“Es un negocio que generaba EBITDA negativo y apenas está comenzando a dar la vuelta, no creo que haya sido arriesgado (la adquisición). Es una buena compra y es estratégica para ellos, pero como traía EBITDA negativo, pues la generación de resultados positivos toma algún tiempo. La guía es que lleguen a EBITDA positivo en el tercer trimestre de este año, pero yo creo que como salieron bien en el reporte del primer trimestre, en el segundo ya estarán con EBITDA en el punto de equilibrio”, agregó Martín Lara, de Grupo Interacciones.



“En Estados Unidos, todas las empresas que deciden entrar, al menos en el sector de alimento y bebidas, se enfrentan a un mercado muy maduro, es uno de los mercados más competidos. No creo que haya sido una decisión equivocada, lo que sí creo es que es una apuesta a largo plazo”, puntualizó Rafael Camacho.