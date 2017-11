La firma mexicana que quiere que los latinos ya no usen efectivo

Ante una tendencia internacional donde disminuye el uso del efectivo, la mexicana MobileCard busca conquistar al mercado hispano en Estados Unidos y América Latina con una aplicación de pagos y otros servicios que no utilizan dinero físico y pueden ser transfronterizos.



La tecnología detrás de la compañía es similar a la que se utiliza en algunos países asiáticos, como en China, en donde a través de un código QR se pueden comprar productos tanto en un puesto ambulante como en establecimientos comerciales o restaurantes.



El código que se le asigna a cada usuario y que puede traer en su teléfono móvil está ligado a una cuenta bancaria nivel 2; es decir, una que sólo necesita datos básicos como nombre, fecha de nacimiento y domicilio para poder aperturarse y en la que no es necesario acudir a un banco o presentar documentos.



Ya que se cuenta con el código se pueden realizar transacciones.



Con ello, la firma busca fomentar la inclusión financiera y reducir los costos de servicios, como el envío de remesas, además de blindar las operaciones contra fraudes.



“El costo de enviar dinero desde Estados Unidos a México es más bajo que el de otras compañías, pero no sólo se manda dinero, también se pueden pagar los servicios de un familiar en México, como teléfono o televisión por cable desde allá”, explicó Ramón Fuentes, director y fundador de la firma.



“Además, aquí en México puedes pagar tus propios servicios, como teléfono o telepeaje”, dijo Fuentes.



Según un estudio realizado por la firma Capgemini y el banco BNP Paribas, basado en datos del Banco de Pagos Internacionales, en los últimos cinco años el número de transacciones que no utilizan efectivo a nivel mundial creció casi 60 por ciento y se espera que su crecimiento siga.



Para América Latina, se prevé que hacia 2020 las transacciones cashless crezcan a un ritmo de 7.1 por ciento anual. En Asia, en donde existen aplicaciones similares como WeChat o Alipay, la expectativa es un crecimiento a una tasa de 30.9 por ciento.



Actualmente, MobileCard cuenta con casi medio millón de usuarios entre Estados Unidos, México y otros 10 países en Latinoamérica -como Colombia, Perú, El Salvador y Panamá-. Sin embargo, espera que, ante el rápido crecimiento de esta tecnología, pueda llegar a un millón de usuarios activos sólo en Estados Unidos en los próximos 18 meses.



Por ahora, la firma reporta todas sus operaciones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, pero también está a la espera de la aprobación de la Ley Fintech.

