Empresa yucateca lleva chile habanero orgánico a Europa y Asia

La empresa yucateca Ad Naturam iniciará la exportación de chile habanero orgánico a Europa, Asia y Norteamérica donde ya se tienen comprometidas 98 toneladas del producto en un primer envío.



El director de la firma, Oscar Miyar Espinosa, dijo en entrevista con El Financiero, que desde hace tres años el chile habanero está teniendo mayor aceptación en el mundo, situación que aumentó la posibilidad de exportación en los mercados donde la parte de alimentos orgánicos es muy valorada.



Ad Natural, detalló, fue constituida hace ocho años y desarrolló un sistema cuyo principal objetivo es generar bienestar, lo que va más allá del valor porque permite mantener cierto equilibrio entre lo que se está tomando y lo que se entrega (a la tierra).



Ese bienestar, explicó, se traduce en no usar químicos ni agentes patógenos a su producción, lo cual marca la diferencia ya que impacta de manera positiva en sus clientes, en la planta laboral y en el medio ambiente.



El director de la compañía explicó que por medio de la Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad de la Cadena de Valor del Chile Habanero Tsaay, la compañía obtuvo la certificación Global Gap, que abre la puerta a más de 120 países en todos los continentes.



Miyar Espinosa destacó el importante papel que jugó Tsaay en el proceso, porque los vinculó con especialistas en temas de exportación y comercialización, quienes revisan nuestra estrategia y la validan.



“Para un consumidor puede no decir nada, pero para la gente que vende o que distribuye, significa mucho. Lo que dice es que somos productores que minimizamos los riesgos de contaminación de los productos para beneficio del consumidor”, sostuvo respecto a Global Gap.



En 2015 lograron su primera cosecha, y desde el año pasado cuentan con la certificación para el mercado nacional, norteamericano y europeo. Actualmente la empresa desarrolla canales para realizar más exportaciones a Europa, Asia y el resto de Norteamérica.



El líder de la compañía aseguró que la tecnología que desarrollan en el rancho ubicado en el municipio de Muna es apropiable y segura, porque los empleados pueden reproducirla en sus parcelas y en ningún caso corren riesgo de contaminarse con químicos.



“El esquema de producción orgánico no sólo genera empleo, sino que le da seguridad al trabajador de campo porque esas técnicas las aplican en sus casas y le dan un mayor valor”, apuntó.



Asimismo, la construcción de su planta de procesamiento se encuentra al 95 por ciento, con la cual tendrán la capacidad de deshidratar y de elaborar pasta de chile habanero.