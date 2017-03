J&J retira anuncios de YouTube por videos ofensivos

El conglomerado estadounidense de cuidados de la salud Johnson & Johnson se convirtió en la firma más reciente en suspender sus anuncios en el sitio YouTube, de Google, por preocupaciones de que hubieran aparecido en canales que emiten videos ofensivos.



Los operadores de telefonía Verizon y AT&T dijeron el miércoles que suspenderían sus anuncios digitales en YouTube, sumándose a conocidas marcas británicas como la minorista Marks and Spencer Group.



Google ha sido duramente criticado por colocar anuncios de productos junto a videos en YouTube que contienen mensajes homofóbicos o antisemitas. La compañía prometió el martes una revisión de sus prácticas.



J&J dijo que quería asegurarse que sus publicidades no aparecían en canales que promueven "contenido ofensivo".



YouTube ha sido un elemento clave en el crecimiento de Google. Los ingresos netos mundiales por publicidad generados por YouTube para el buscador de Internet fueron 5 mil 580 millones de dólares el año pasado, según la firma de investigación de mercado eMarketer.



Representantes de YouTube no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios.