Interjet cancela 2 vuelos entre Chetumal y la CDMX por 'Franklin'

La aerolínea Interjet informó que canceló dos vuelos hacia y desde Chetumal a la Ciudad de México, debido a la situación climatológica por la tormenta 'Franklin', por lo que activó la protección a sus pasajeros este 7 y 8 de agosto.



En un comunicado, precisó que condonará los cargos por cambio y la diferencia de tarifa en los vuelos 2548 y 2549 para los días 7 y 8 de agosto, al considerar que lo anterior no debe de superar la vigencia del boleto.

Información importante para nuestros pasajeros viajando desde y hacia Chetumal pic.twitter.com/dYDCs41mby — Interjet (@interjet) 7 de agosto de 2017



Expuso que en los cambios solicitados para fechas posteriores al 8 de agosto se cobrará la diferencia de precio, en caso de existir, así como en el cambio de ruta.



“En el caso de que el pasajero no cuente con alguna fecha de vuelo, se podrá programar a la última fecha publicada en el itinerario, siempre y cuando no supere la vigencia del boleto; sin aplicar el cargo por cambio, pero cobrando la diferencia por tarifa en caso de existir; los cambios posteriores se aplicarán con los cambios correspondientes”, expuso.



De igual manera, Interjet afirmó que no procederán los reembolsos, a excepción de pasajeros con tarifa Priority.



La aerolínea puso a disposición de los interesados su Centro de Atención telefónica, al 11-02-5555 desde la Ciudad de México, y 01-800-01-12345, desde cualquier otro punto de la República.



Se espera que 'Franklin' toque tierra este lunes por la noche en la zona sur de Quintana Roo, de acuerdo con el gobierno del estado.