IGNIA estrena dos nuevos socios

El fondo de capital emprendedor, IGNIA, nombró a Christine Kenna y Otto Graff como socios, informó la firma dirigida por Álvaro Rodríguez Arregui y la cual invierte en empresas del sector fintech, educación y salud, como Sr. Pago y Afluenta.



“Dichos nombramientos fortalecen la misión de IGNIA de crear un mundo más inclusivo invirtiendo en emprendedores con alto potencial y en negocios que reinventan la forma de hacer negocios con la clase media emergente en Latinoamérica”, se lee en un comunicado del fondo de inversión.



Christine Kenna cuenta con una trayectoria en IGNIA desde 2011, en donde se ha desempeñado como Principal. Anteriormente ocupó puestos en empresas como Google y es cofundadora de Women in Private Equity and Venture Capital in Mexico y MBA Mujeres de México.



También ha sido reconocida por la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital de Riesgo (LAVCA) como una de las principales inversionistas femeninas en América Latina.



En tanto, Otto Graff tiene nueve años de trayectoria en el fondo de inversión mexicano, donde se ha desempeñado como director de finanzas desde el 2016 y director general de Ignia Shared Services, una firma de asesoría financiera. Anteriormente trabajó para Vitro.



En el fondo, Otto Graff “supervisa los aspectos financieros de IGNIA, incluyendo estructuración de transacciones, financiamiento y recaudación de fondos para empresas del portafolio, operaciones de tesorería, informes financieros a inversionistas, planeación fiscal y cumplimiento regulatorio”, según el comunicado.



“Cuando cofundé IGNIA con Michael Chu hace 10 años, nos propusimos convertirnos en uno de los principales fondos de capital de riesgo de América Latina. El liderazgo de Christine y Otto como Socios de IGNIA nos ayudará a garantizar este objetivo", dijo Rodríguez Arregui, ex-CEO de Benavides y ex-CFO de Elektra, en el comunicado de prensa.



La empresa también informó que a partir del 1 de enero de este año, Luis Siliceo se desempeña como director general de IGNIA Shared Services.



El año pasado el fondo de inversión mexicano invirtió en 12 empresas y actualmente cuenta con el 40 por ciento de un fondo por mil 700 millones de pesos.