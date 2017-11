IFT defenderá en tribunales impugnación sobre interconexión

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) defenderá ante tribunales la eventual impugnación de América Móvil sobre la tarifa de interconexión que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2018, aseguró Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto.



"Estamos perfectamente seguros de lo que hicimos y lo defenderemos en tribunales, como en todos los demás casos. Es un litigio más para nosotros, no lo quiero soslayar porque es relevante, pero es nuestro trabajo defender nuestras resoluciones ante los tribunales", subrayó.



Tras su participación en la mesa "Telecomunicaciones: cobertura y acceso", el funcionario reiteró que la resolución de la tarifa de interconexión se dio basándose en modelos públicos consistentes a una política pública.



En ese sentido, Contreras Saldívar puntualizó que "el IFT no regula a capricho; regula con las mejores prácticas internacionales de los mercados", por lo que garantizó que la tarifa de interconexión vigente para 2018 es la que adecuada.



"Estamos convencidos que ésta es la tarifa de interconexión que corresponde, que refleja el costo de las diferentes redes y que es claramente distinto cuando tenemos un operador muy grande y que apropia beneficios de una escala que no tiene su competencia", señaló.



A partir del 1 de enero de 2018, los operadores rivales de Telcel tendrán que pagarle una tarifa de interconexión de 0.028562 pesos por minuto, en tanto que el operador tendrá que pagar 11.3 centavos por minuto.



El comisionado presidente del IFT indicó que es claro que la tarifa establecida no iba a dejar satisfecho a nadie.



"No es existe una posibilidad de que una resolución satisfaga, ya no digo a todos, a alguien, porque los que pagan quieren pagar menos y los que cobran, quieren cobrar más", remató.



La víspera, América Móvil anunció que analiza los medios de impugnación a su alcance para continuar su defensa frente a lo que considera subsidios regulatorios injustificados, así como para ser compensada de los daños ocasionados por estos.