IFT busca bajar las tarifas de internet

La aplicación del IFT de nuevas medidas a América Móvil, tras la revisión de las reglas de preponderancia, obligarán a su filial Telmex a ofrecer a sus rivales las mismas condiciones técnicas y económicas para que puedan comercializar paquetes y precios similares a los de la firma de Slim.



Como consecuencia de una baja de tarifas, Telmex perdería participación de mercado en entidades donde habrá más competencia, anticiparon expertos.



Como parte de las medidas aplicadas a la telefónica, el órgano regulador determinó la replicabilidad técnica y económica, que implica que la empresa de la familia Slim estará sujeta a revisar los precios que fija en sus ofertas y también, deberá proveer insumos que permitan a sus competidores ofrecer los mismos servicios y precios que Telmex brinda a sus clientes.



Esto, con el objetivo de incrementar la penetración de internet (banda ancha) y su velocidad en México.

Las empresas Competidoras no han llevado su servicio a varias zonas y ahora podrían hacerlo ante la flexibilidad de las condiciones que debe ofrecer Telmex en el acceso a su red.

Para ello, la autoridad reguladora creará un modelo para aplicar la replicabilidad económica en los servicios fijos de telefonía e internet, bajo el cual evaluará antes y después las tarifas que ponga a revisión.



Además, en cuanto a la replicabilidad técnica, el IFT vigilará que los insumos que provee el agente preponderante le permitan al competidor ofrecer el mismo servicio a los usuarios finales.



Un acceso más rápido, eficiente y tarifas reguladas permitiría a los operadores que están en competencia generar oportunidades diferentes.



Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law, opinó que los jugadores que no han llegado a ciertas zonas ahora podrían hacerlo ante la flexibilidad de las condiciones que debe ofrecer Telmex en el acceso a su red.



“Con una infraestructura más disponible de Telmex, los interesados podrían crear una estructura de costos más eficiente que les permita llegar con un precio más competitivo, lo que podría derivar en un escenario parecido al que se ha dado en telefonía móvil, a la espera de ver cómo el agente preponderante lleva a cabo el mandato”, comentó.



El ordenamiento del regulador se consolida al pedir a Telmex que establezca una nueva empresa que se encargue de permitir el acceso no discriminatorio a su infraestructura fija, de la que sería su propio cliente.

7 por ciento Anual creció el precio de la TV de paga en febrero.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT, señaló que la regulación no busca que las empresas pierdan valor, sino que se cumplan con los objetivos de la manera más eficiente, en beneficio del mercado.



“No pretendemos que se presten servicios gratuitamente, los agentes preponderantes no tienen el rol de facilitarle las cosas a la competencia ni es el trabajo de regulador; sino asegurarnos que el peso específico de estos agentes en el mercado y el control de los insumos que tiene, no sean un obstáculo para que se les pueda competir”, aseguró.



De acuerdo con Jorge Bravo, experto en el sector de telecomunicaciones, el Instituto es corresponsable de alcanzar los objetivos de la nueva empresa de Telmex puesto que lo que busca es mejorar las condiciones de competencia pero también la conectividad del país.