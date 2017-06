IFT abre plazo de pago para nuevos ganadores de frecuencias AM y FM

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estableció un nuevo plazo para que los nuevos participantes ganadores de las estaciones de AM y FM emitan el pago de la contraprestación y presenten su documentación física correspondiente.



Estos fueron los segundos postores con la oferta más alta en algunas de las frecuencias licitadas que no fueron previamente adjudicadas.



El órgano regulador detalló que el pago de la contraprestación debe ejecutarse entre el 6 de junio y el 31 de julio próximo, mientras que la entrega de la documentación física podrá ser entregada entre el 19 y hasta el 30 de este mes.



En el caso de la documentación, el regulador acotó que si alguno de los participantes ganadores, a los cuales les aplica el nuevo calendario, ya cumplió previamente con la entrega física, no será necesario presentarla nuevamente.



En ese sentido, el instituto puntualizó que cotejará que la documentación entregada sea la misma que haya sido cargada previamente en el Sistema Electrónico de Registro y Presentación de Ofertas (SERPO) en su momento.



“Esto, con excepción de los comprobantes del pago de derechos por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición del título para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado para uso comercial, así como la opinión favorable emitida por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras”, detalló el instituto en un documento publicado en su portal web.



Fueron 25 participantes quienes manifestaron su interés en permanecer en el proceso a fin de poder concursar por las frecuencias que los primeros participantes ganadores se adjudicaron pero que finalmente no pagaron.



El pasado 30 de mayo el IFT emitió los fallos a favor de los nuevos participantes ganadores de la licitación de estaciones de Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM).