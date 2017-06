Hay menos inversión en el sector automotriz y esta es la razón

El estancamiento en la formación de ingenieros en México se convirtió en uno de los riesgos más grandes para la industria automotriz nacional, incluso por encima del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la renegociación del TLCAN, pues la falta de personal especializado puede provocar que cada vez más empresas reduzcan o cancelen sus inversiones en el país.



Entre 2011 y 2015 la inversión en el sector automotor creció a ritmos de 37 por ciento anual, sin embargo en 2016 disminuyó 19.2 por ciento, algo que no sucedía desde 2011, muestra información de la Secretaría de Economía.



En tanto, datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA) revelan que el año pasado por cada mil egresados de nivel licenciatura, apenas 221 fueron ingenieros, nivel 19 por ciento menor al promedio que presentaban las universidades hasta el 2015.



Especialistas destacaron que esto se debe a que existe poco interés por aplicar en carreras de ciencias exactas e ingenierías, sobre otras de gran demanda como derecho y medicina. Además quienes egresan de estas opciones profesionales lo hacen con una baja preparación.



Andrés Lerch, socio líder de la industria automotriz de la consultora Ernest & Young (EY), comentó que las compañías viven una crisis de falta de talento, porque además el que logran obtener no está suficientemente preparado para laborar.



“Las inversiones (en el sector automotriz) se darán como en años anteriores, pero no al mismo ritmo, bajará. Hay algo que venía pasando antes del cambio de gobierno en Estados Unidos y que preocupa mucho a la industria que es la falta de talento, hoy preocupan las inversiones en la industria por la falta de talento, saben que si pueden tener al personal suficiente no estará preparado”, dijo el experto.

Aún hay muchas compañías interesadas en inyectar su capital en México, refirió Andrés Lerch, ya sea para expandir sus operaciones existentes o para la apertura de nuevas unidades. No obstante, la inversión está en riesgo de irse si la generación de talento se mantiene estancada.



Óscar Albín, presidente de la INA, comentó que para resolver esto celebran alianzas con grupos empresariales y universidades para impulsar la formación de talento, para que las compañías fabricantes de autopartes puedan acceder a la mano de obra calificada.



“En Jetro (oficina de promoción de inversión japonesa en México) e INA estamos trabajando en la capacitación de los recursos humanos. La población en el Bajío (principal zona de inversión automotriz) es un cuello de botella, tenemos muchachos egresados con licenciatura de ingeniería, pero la calidad está por debajo de otras naciones como India”, explicó el ejecutivo.



En México por cada mil egresados de una maestría 63 son ingenieros, cantidad 36 por ciento menor que en 2010, muestran datos del Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).



José Carlos Miranda, expresidente de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de México, explicó que entre algunas exigencias de la industria están el manejo de idiomas como el inglés y sólo pocas instituciones educativas que imparten la carrera lo tienen como algo obligatorio.



“Incluso algunas empresas piden que los egresados manejen el idioma originario de la empresa, por ejemplo, las alemanas exigen que hablen su lengua”, expresó.



*Para ver el gráfico completo da clic en el siguiente enlace.