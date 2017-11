Hasbro hace oferta de compra por Mattel: WSJ

El fabricante de juguetes estadounidense Hasbro se ha acercado a su rival Mattel con intenciones de comprarlo, reportó el viernes el periódico Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.



El acercamiento de Hasbro se produjo hace poco, señaló el WSJ citando a una de sus fuentes. Las condiciones de una posible adquisición no pudieron conocerse, agregó el diario.



Hasbro, fabricante de las muñecas de las princesas de Disney y de las figuras de acción de la saga de películas Star Wars, no quiso hacer comentarios sobre el reporte. Mattel no estaba disponible para hacerlo.



Mattel, que entre otros juguetes fabrica las muñecas Barbie y los autos Hot Wheels, ha tenido problemas para engrosar sus ventas. El mes pasado suspendió el pago de dividendos y advirtió de que no cumpliría sus pronósticos de ingresos este año.



Ambas compañías han estado sufriendo con una menor demanda y con la reciente bancarrota de Toys'R'Us, una importante cadena de jugueterías.



Las acciones de Mattel se dispararon hasta 24 por ciento en operaciones después de hora, mientras que las de Hasbro subieron un 2.2 por ciento. Ambas compañías tenían una capitalización de mercado combinada de unos 16 mil millones de dólares al cierre de las operaciones el viernes.



La noticia de compra disparó las acciones de Mattel hasta 18.10 dólares en operaciones tras el cierre de la sesión. El fabricante de las muñecas Barbie acumulaba un descenso de 47 por ciento este año hasta el cierre del viernes



ESPECULACIONES CRECEN



Las especulaciones alrededor de una adquisición de Mattel aumentaron el mes pasado después de que un analista sugiriera que la empresa podría estar mejor como blanco de compra.



La conversación sobre la fusión siguió a un descenso de ventas sorprendentemente agudo en Mattel el último trimestre. La compañía de juguetes, que también fabrica los productos Fisher-Price, suspendió su dividendo y escaló una iniciativa de recorte de costos para hacer frente a la depresión.



Mattel, con sede en El Segundo, California, también señaló que la quiebra del minorista Toys "R" Us perjudicó sus ventas, especialmente en América del Norte.



Bloomberg reportó el año pasado que Mattel y Hasbro han celebrado discusiones de fusión. Las compañías han mantenido conversaciones intermitentes sobre un trato, dijeron fuentes familiarizadas con la situación en ese momento.



: