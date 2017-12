Google 'pelea' contra Hollywood por derechos de autor en TLCAN 2.0

Los gigantes de internet como Google, de Alphabet, y Facebook se están enfrentando a los estudios en Hollywood y sellos discográficos sobre cómo actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para proteger los derechos de autor en la era digital.



Silicon Valley está impulsado exenciones a las reglas de derechos de autor para plataformas digitales y proveedores de servicios de internet, que, afirma, son necesarias para mantener fluyendo el contenido en la red.



Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos parece alinearse con las posiciones favorecidas por empresas como Walt Disney y Time Warner, que están haciendo cabildeo por protecciones más estrictas para los dueños de derechos de autor.



Hasta ahora ningún bando ha cantado victoria. Fuentes de la industria afirman que el regateo sobre los derechos de autor podría cerrarse en el último momento.



Si bien los negociadores del TLCAN, que se reúnen esta semana en Washington, tienen previsto discutir temas de comercio digital, la propiedad intelectual no está en la agenda, según una copia a la que ha tenido acceso Bloomberg News.



Estados Unidos quiere limitar los permisos para el uso digital de material protegido con derechos de autor en el TLCAN, según dos personas conocedoras de la propuesta. Eso podría decepcionar a empresas como Google y Facebook, que verían en esta medida un menor apoyo a las plataformas en línea que el ofrecido por la existente ley estadounidense.



Las denominadas excepciones de uso justo tienen como objetivo, entre otros, proteger a Google cuando publique extractos de libros en sus resultados de búsqueda.



La propuesta estadounidense para el TLCAN no especifica tantas excepciones como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que incluía a Estados Unidos, Canadá y México, dijeron personas, que hablaron bajo anonimato porque las conversaciones no son públicas.



Pero un representante de la industria del entretenimiento dijo que el TPP no debería ser tomado como referente, dado que incluyó excepciones para empresas digitales que no fueron incluidas en acuerdos comerciales previos de Estados Unidos.



Puerto Seguro



La propuesta estadounidense tampoco ofrece a los proveedores de internet el mismo nivel de protección que habían recibido en acuerdos comerciales pasados, en caso de transmitir involuntariamente material pirateado en sus redes, explicaron dos de las personas consultadas.



Las denominadas cláusulas de puerto seguro en la ley estadounidense protegen a los proveedores de responsabilidad en tanto hagan esfuerzos de “buena fe” por retirar el material “no autorizado”.



Normas de derechos de autor más estrictas serían un triunfo para Hollywood y la industria musical, que denuncian que sus negocios han sido devastados por la piratería en línea.



Pero las empresas de internet están advirtiendo que la posición de Estados Unidos podría afectar la ventaja que tiene el país en el comercio digital, que representa una parte importante de las exportaciones de servicios.



La oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos declinó comentar sobre el tema.