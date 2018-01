GAP aumenta a 275 mdp su inversión en Aguascalientes 

AGUASCALIENTES.- El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) incrementó hasta 85 millones de pesos la inversión para cinco años en el aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo con el fin de responder al “boom” de pasajeros que registra la terminal desde 2014.



La cifra es mayor a los 190 millones de pesos que se tenían programados originalmente.



“Habrá mejoras en toda la configuración de la terminal y las inversiones totales que se consolidarán en los cinco años estarán en el rango de 270 a 275 millones de pesos. Lo que estamos abordando ahora es la última, la cual nos va a permitir ofrecer mayor confort y espacios a los pasajeros”, dijo el director del corporativo, Fernando Bosque Mohino.



Confirmó que de las 20 terminales que manejan, la de Aguascalientes es una de las que ha registrado crecimiento más rápido en el tráfico de viajeros, al grado de que se espera que sobrepase el millón de pasajeros en los próximos dos años, respecto a los 750 mil en promedio que registra actualmente, e los cuales, la mayor parte corresponde al segmento de hombres de negocio.



Para responder al crecimiento de la demanda, GAP hará inversiones extraordinarias en las áreas de pasajeros, las cuales, según el ejecutivo, doblarán prácticamente su actual tamaño y se modernizarán. El proyecto incluye la sala de espera y el edificio del aeropuerto que prácticamente se pretende reconstruir.



En conferencia de prensa conjunta con el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, Bosque Mohino descartó la posibilidad de que GAP invierta en infraestructura de carga en la terminal Terán Peredo, que hasta ahora sigue siendo consistentemente demandada por algunos sectores empresariales locales.



Argumentó que en las circunstancias actuales la competencia entre los aeropuertos que manejan mayor volumen de carga, “especialmente el de la ciudad de México, Guadalajara y algún otro, hoy por hoy no justifica hacer inversiones” en ese aspecto.



Reconoció que la instalación que se tiene en la terminal hidrocálida es reducida, pero suficiente para los volúmenes que se manejan actualmente.



Aunque sí consideró posible la incorporación de nuevos vuelos internacionales y, en esa línea, anticipó que están viendo dos, hacia Chicago y Detroit, los cuales “se irán desarrollando al ritmo en que las aerolíneas estén dispuestas a ponernos ese servicio”.



No incluyó en la lista a Atlanta, un destino que han estado pidiendo empresarios alemanes, por el hecho de que conecta directamente con Frankfurt. Recordó que se tienen ya a Dallas y Houston, los cuales “llevan a cantidad de lugares de Europa”.



En general, Bosque Mohino consideró “impensable hoy por hoy” establecer conexión directa con cualquier destino final a ese continente y a Asia. “El análisis que hemos hecho no da números suficientes para que pueda justificarse por lo pronto”, advirtió.