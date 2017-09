FOX Sports denunciará a Sportflix

FOX Sports y otros proveedores de contenidos deportivos alistan una denuncia en contra de Sportflix, una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determine si la plataforma de streaming ha violado los derechos de transmisión de contenido deportivo exclusivo de varias compañías, reveló Carlos Martínez, presidente de FOX Networks Group Latin America.



“Tenemos preparada la denuncia como industria, pero tenemos que esperar a que salgan los resultados de la indagatoria. Si Sportflix tiene contenido que ellos compran y son legales, son bienvenidos; pero si son robados, vamos a actuar legalmente”, aseguró el ejecutivo en una entrevista con El Financiero.



Recientemente FOX Sports, junto con otras firmas como Televisa, ESPN, TNT y Univisión alertaron al IMPI sobre la posibilidad de que el contenido ofrecido por Sportflix en su plataforma sea ‘pirata’, pues en su catálogo ofrece programación deportiva con derechos exclusivos.



Actualmente el IMPI realiza su indagatoria para determinar si Sportflix viola los derechos de propiedad de las cadenas mencionadas.



Esto luego de confirmar con organismos como la F1, la Fórmula E, la Liga Mexicana de Futbol o la Champions League que no habían tenido trato con Sportflix ni con Matías Said, quien se presenta como vicepresidente de la plataforma de contenido por streaming, para facilitarle los contenidos deportivos.



Esto significaría que Sportflix no ha pagado por transmitir estos eventos deportivos, y que presumiblemente estaría ‘piranteándose’ la señal de FOX Sport, Televisa, ESPN, TNT y Univisión, que sí pagaron por los derechos correspondientes.



A nivel industria, FOX Sports realiza foros antipiratería con autoridades en los principales países de América Latina en donde tiene presencia, a fin de que se intercambien experiencias y desarrollen medidas de control, además de aportar herramientas tecnológicas que puedan instrumentarse para evitar el robo de contenido.



Este año, la empresa desarrolló el evento en 8 países de la región, incluyendo México, justo en momentos en que se promociona Sportflix, lo cual, a decir de Martínez, fue un factor clave para que se iniciara de manera inmediata la investigación en contra de la plataforma que se anunciaba como el ‘Netflix de los deportes’.



“FOX Sports formó parte de la denuncia que se emprendió en contra de Sportflix, junto con toda la industria en general, otros canales de televisión deportivos, dueños de los derechos deportivos, quienes mandaron cartas negando tener acuerdos (con Sportflix), lo que coincidió con los tiempos de la organización del foro antipiratería. Gracias a eso, el IMPI nos dio la razón y empezó a investigar”, detalló el directivo.



FUERTE IMPACTO

Martínez aseveró que el impacto de robo de contenidos es muy alto. Tan solo en América Latina, calcula que hay 65 millones de hogares y negocios que cuentan con televisión de paga, de los cuales al menos 10 millones tienen una señal ‘pirata’, según datos facilitados a FOX Sports por la consultora Business Bureau.



México se encuentra en el cuarto lugar de contenidos piratas en la región, sólo después de Brasil, de acuerdo con el directivo.



A pesar de que existen instituciones como el IMPI y otros candados para proteger el contenido, Martínez aseguró que la industria no está completamente blindada, pues los ‘hackers’ suelen operar en otras partes del mundo, como Europa del Este, centro y sur del continente americano e incluso Asia.



“Nosotros nos enfrentamos al robo de pirateo online con hackers en sitios fuera de países regulados, entonces no importa que aquí haya seguridad, pero si están en otros países es más difícil”, agregó.



Países como Estados Unidos toman medidas más severas en la que los mismos proveedores de internet identifican los sitios ‘pirata’, los bloquean y le avisan al consumidor, y si el cliente reincide le suspenden el servicio.

