Ford cambiaría de CEO en busca de un relevo generacional

DETROIT.- Ford Motor sustituirá a su director general, Mark Fields, cuestionado por los resultados actuales de la compañía y su estrategia de cara al futuro, según una persona familiarizada con la situación.



Fields se retirará a los 56 años tras 28 años en la empresa, indicó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no se ha hecho un anuncio oficial.



El CEO será sustituido por Jim Hackett, que se unió a la junta directiva de la compañía en 2013, señaló la persona. Hackett dirige la unidad de movilidad de Ford desde el año pasado. Fue director general del fabricante de mobiliario de oficina Steelcase.



Como director general, Fields inició la transición de Ford de automotriz tradicional a compañía de “movilidad”, presentando planes para construir vehículos autónomos y explorar nuevos servicios como los traslados por encargo o vehículos compartidos. Bajo su mando, Ford alcanzó un beneficio récord antes de impuestos de 10 mil 800 millones de dólares en 2015 tras el lanzamiento de su nueva camioneta descubierta F-150, con estructura de aluminio.



Sin embargo, había rumores sobre que Fields no se centraba lo suficiente en el negocio central de Ford, mientras productos populares como el sedán Fusion envejecían y la automotriz se quedaba rezagada en el mercado de vehículos eléctricos de gran autonomía. El precio de las acciones cayó y la fabricante de autos eléctricos Tesla superó a Ford, de 114 años, en valor de mercado. Los títulos de Ford han perdido casi un 40% de su valor en los tres años desde que Fields se quedó al timón.



“Mark Fields recibió la tarea casi imposible de hacer de la completamente convencional automotriz Ford Motor Company una compañía de alta tecnología de la era de la información, con una cotización acorde”, señaló Jack Nerad, director editorial del sitio web de compra de coches Kelley Blue Book. “Pese a obtener beneficios sólidos, Fields no pudo convertir a Ford en un valor codiciado en el mercado, y eso bien podría seguir siendo difícil en el futuro”.



Hackett fue director general de Steelcase Inc, una de las empresas de mobiliario de oficina más grandes del mundo. Se le atribuye el mérito de transformar esa empresa, en parte al predecir la tendencia que cambió los cubículos por oficinas diáfanas. Pero también recortó miles de empleos y trasladó la producción de muebles de Estados Unidos a México para cortar las enormes pérdidas de la firma.