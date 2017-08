5 firmas de EU en México que Trump y el TLCAN pusieron a temblar

La reciente sentencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la renegociación del TLCAN no va a llegar a ningún lado, y que por tanto no habrá más tratado comercial, alarmó a Randall Stephenson, CEO de AT&T, al considerar que pone en riesgo la inversión de 7 mil millones de dólares que realiza la firma en México.



Además del gigante de telecomunicaciones, hay otras cuatro compañías estadounidenses que apuestan en México y que están expuestas a posibles cambios al TLCAN como General Motors (GM), Kansas City Southern (KCS), Fiat Chrysler Automobil (FCA) y Constellation Brands.



Estas multinacionales ejecutan planes de inversión en el país por más de 17 mil millones de dólares para el periodo 2014-2018.



“La verdad nadie sabe cuál será la consecuencia puntual (de que Estados Unidos salga del TLCAN), desde nuestra perspectiva el riesgo es bajo para la inversión (…). Algunas empresas consideran que México puede hacer acciones de carácter hostil contra la inversión de empresas de Estados Unidos, no creo que México lo haga”, dijo Gabriel Casillas, director general de análisis económico y relación con inversionistas de Grupo Financiero Banorte.



AT&T tiene en México uno de sus mercados con mayor potencial de crecimiento. Al primer semestre de 2017 sumó en el país más de 13.1 millones de clientes de telefonía móvil, 31 por ciento más de lo reportado al mismo lapso de 2016.



“La empresa hizo un gran compromiso con México, de hecho es un compromiso de 7 mil millones de dólares, y tenemos mucho capital en riesgo. Escuchamos lo dicho sobre la eventual salida del TLCAN (por Donald Trump) y causa alarma, ¿cómo debo tomar eso?”, cuestionó Stephenson, según una nota reciente publicada por USA Today.



De esos 7 mil millones de dólares, 4 mil millones los destinó a la compra de Nextel y Iusacell, y otros 3 mil millones al despliegue de la red 4G LTD, proceso que finaliza en 2018. El 33 por ciento de sus ingresos internacionales (sin incluir Estados Unidos) se originan en México.



Las automotrices GM y FCA también enfrentan riesgos, pues de cada 10 autos que arman en México, ocho tienen como destino Estados Unidos y Canadá.



Incluso alrededor de 44 por ciento de las camionetas pick up que venden en esos mercados son armadas en México.



“Si llegaran a salirse del TLCAN y se impone el arancel de 25 por ciento de la Organización Mundial del Comercio para camionetas, encarecería la operaciones de las empresas por millones de dólares, y al final tendría que reflejarlo en el precio de sus autos y eso implica el impacto directo al consumidor”, explicó Mauricio Kuri, experto del sector automotriz y agregó que también afectaría el cambio en las reglas de origen.



FCA adaptó su planta en Toluca, Estado de México, donde ya producía la Dodge Journey y el FIAT 500 para iniciar el armado de su nueva camioneta Jeep Compass, la cual está pensada principalmente para el mercado estadounidense.



Por su parte, GM moderniza desde hace tiempo sus plantas y potencia su producción de camionetas pick up, como parte de un plan de inversiones por 5 mil millones de dólares para el lapso 2013-2018.



En tanto, Constellation Brands ya ejecutó alrededor de 75 ciento de sus inversiones por 3 mil 900 millones de dólares presupuestadas para México y enfocadas a expandir su capacidad de producción de cerveza.



“Corona sigue siendo la cerveza importada más vendida en Estados Unidos, además es la quinta más comercializada en ese país”, dijo en entrevista reciente Edgar Guillaumin, VP de relaciones institucionales del grupo.



La cerveza que produce en México para su venta en Estados Unidos representó 58 por ciento de sus ingresos consolidados del año fiscal 2017.



Kansas City Southern (KCS) también depende mucho de la relación comercial entre México y Estados Unidos, puesto que 30 por ciento de sus ingresos corresponden al intercambio de productos entre ambas naciones.



Patrick Ottensmeyer, presidente de KCS, se mostró confiado en los resultados que pueda arrojar la modernización del TLCAN e incluso forma parte de los empresarios estadounidenses que participan en la renegociación.



Este año la firma comprometió inversiones por 160 millones de dólares en México para comprar equipo rodante y mejora de infraestructura en el país.



SANDERSON FARMS ‘SE INDIGESTA’

Dentro de Estados Unidos, hay empresas que defienden la importancia de sostener el TLCAN, como es el caso de Sanderson Farms, productora de pollo en Laurel, Mississippi.



En conferencia reciente, Joe Sanderson, CEO de la empresa, dijo que desde abril sostienen reuniones con la administración de Trump para dejar en claro la importancia que tiene mantener el TLCAN para una un sector como el avícola.



“Hemos pasado varios días en Washington desde abril, estábamos muy cómodos con el trabajo que realizamos. Creo que estamos bien. Pero todavía me da indigestión cada vez que el presidente (Trump) dice algo (de sobre salir del TLCAN)”, agregó.

: