Empresas que te prestan para comprar tu coche reprueban en transparencia

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reprobó a las diez sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) que dan servicios a las automotrices.



De acuerdo con los resultados de la primera supervisión en 2017 en materia de Transparencia Financiera y Calidad de la Información realizada a las Sofomes en el producto Crédito de Auto, las 10 entidades fueron reprobadas ante omisiones en sus contratos de adhesión y publicidad, principalmente.



La calificación promedio de esta evaluación de Crédito de Auto para las Sofomes fue de 2.4 sobre una escala de 0 a 10 puntos.



Por ejemplo, GM Financial de México y NR Finance México, que concentran el 70 por ciento de la cartera de crédito automotriz, obtuvieron calificaciones de 5.4 y 3.9, respectivamente.



1

Los principales incumplimientos normativos que detectó la Condusef fueron que los contratos de adhesión no contienen la información relativa a los términos y condiciones para pagos anticipados, ni la obligación de la institución de reportar a las sociedades de información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo.



Otra de las irregularidades es que la carátula no contiene el Costo Anual Total (CAT) expresado en términos anuales y resaltado, ni la forma de consulta del estado de cuenta, mismo que no indica el nombre de la institución, ni los datos de contacto de Condusef, así como la página web no contiene el CAT en los términos establecidos por la norma, ni la información relativa a la contratación de operaciones y servicios adicionales.



La Condusef informó que serán sujetos de las sanciones correspondientes, lo que generará la imposición de 24 multas por un monto total aproximado de 3.8 millones de pesos.



Crédito automotriz, el más bajo en tres años



En México se vendieron 507 mil 117 automóviles con un plan de crédito en el primer semestre de 2017, un aumento de 6.9 por ciento comparado con lo registrado en igual periodo del año pasado. Sin embargo, datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indican que éste el menor crecimiento que presenta el sector para un periodo similar en tres años.



Guillermo Rosales, director general adjunto de la agrupación, dijo en conferencia reciente que esto es resultado de que algunas instituciones financieras incrementaron sus requisitos para otorgar un préstamo, además de un aumento de tasas de interés en alrededor de dos puntos porcentuales.



"También vemos que las personas tienen otro tipo de deudas como es el crédito al consumo, por lo cual no consideran por el momento el adquirir una nueva responsabilidad", dijo.



Sobre el total de autos vendidos con crédito, 71.5 por ciento corresponde a financieras de las marcas automotrices, porcentaje superior al de hace un año que fue de 70 por ciento.



NR Finance México, que es la institución que presta para comprar autos Nissan, Renault e INFINITI se mantiene como líder del mercado con 20.1 por ciento de participación, seguido por GM Financial con 17.1 por ciento y Volkswagen Financial Services con 12.9 por ciento.