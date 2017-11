Fibra Plus adquiere naves industriales por 20.4 mdd

fibra Plus (Fibra Plus)

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra Plus, especializado al desarrollo de activos inmobiliarios, adquirió un complejo de naves industriales con una Área Bruta Rentable (ABR) de 40 mil 204 metros cuadrados por un monto de 20.4 millones de dólares.



El complejo llamado ‘Baja California’, se encuentra en el estado del mismo nombre y cerca del puerto de Ensenada, el cual será el primero de este tipo que tenga la Fibra.



“Esta nueva añadidura a nuestra cartera de activos no sólo aporta a la diversificación del portafolio, sino que brinda un componente operacional que nos otorgará retornos altos en dólares y flujo de efectivo durante el proceso de desarrollo de la cartera inicial,” dijo Rodrigo González, director general de Fibra Plus Management.



Actualmente el portafolio de Fibra Plus contempla nueve activos (cinco comerciales, cuatro de oficinas y uno industrial), repartidos en diferentes lugares de la República como son Campeche, Colima, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Baja California y Ciudad de México.



Esto hace que tenga presencia en ocho estados con un 45 por ciento del área bruta rentable destinado al rubro comercial, mientras que el 28 por ciento corresponde a oficinas y 27 por ciento de tipo industrial.