¿Fan de Chili's? eliminará el 40% de su menú 

Chili's Grill & Bar apostará por el 'menos es más'. La cadena de comida ha reducido aproximadamente el 40 por ciento de su menú en Estados Unidos y podría extender la medida a otros países.



Chili's está apostando a los clientes están demasiado distraídos por las hamburguesas más grandes y las costillas más caras para notar los elementos que faltan.



La empresa afirma que esto simplificará las operaciones y mejorará la calidad de los artículos restantes mientras enfrenta una competencia cada vez más dura.



Muchas de las sustracciones fueron platos que Chili's había añadido mientras perseguía modas gastronómicas, dijo el director de marketing Steve Provost.



Hay mucho en juego: las acciones de Brinker International Inc., que opera cerca de mil 300 puntos de Chili's y la cadena de Little Italy de Maggiano, han caído un 40 por ciento este año. Cadenas de comida se están aplastando por la competencia del 'fast-food'.



En Chili's, el tráfico de clientes ha caído cada uno de los últimos dos años y las luchas se extienden a competidores como Applebee's y TGI Fridays, según Michael Halen, analista de Bloomberg Intelligence.



"No están dando a la gente lo que quieren", dijo. "Hay un montón de competencia y no han estado en sintonía con lo que quieren los millennials".