Exportación de cerveza tiene mayor alza en 10 años

ME. La cerveza atrae a México más inversiones que el petróleo.

Con sede en Ensenada, Baja California, las cerveceras artesanales Baja Brewing y Agua Mala no quieren perderse los beneficios que un dólar caro les genera en sus ventas. Por este motivo, están próximas a expandir en 60 por ciento y 10 veces su capacidad de producción actual, respectivamente, con vistas a elevar sus envíos a Estados Unidos.



Cifras de la Secretaría de Economía revelan que en 2016 los ingresos por exportación de cerveza, negocio en manos principalmente de Grupo Modelo y Heineken México, alcanzaron los 2 mil 810 millones de dólares, lo que representó un aumento de 11 por ciento respecto al 2015 y la tasa de crecimiento más alta en 10 años.



Además, los envíos de México al extranjero alcanzaron los 3 mil 220 millones de litros de la bebida, 13 por ciento más que en 2015 y casi el doble del volumen exportado en el 2009.

Expertos coincidieron en que la expansión de las exportaciones está relacionada principalmente con la fortaleza del dólar frente al peso (alrededor de 20 por ciento en 2016), lo cual se convierte en un incentivo para exportar; además de la cada vez mayor aceptación de la cerveza mexicana en mercados internacionales; y la necesidad de compensar los mayores costos de las materias primas en dólares con ingresos en la misma moneda.



Insumos como el lúpulo y la malta se cotizan en la divisa verde y representan más del 50 por ciento de los costos de producción de la industria.

“La mayoría de nuestra materia prima es de importación, por lo que si estamos comprando nuestros insumos en dólares lo lógico sería empezar a vender más en dólares. Ahorita hay que tratar de vender en dólares pues el aumento de los precios (por la debilidad del peso) nos ha pegado bastante, por eso estamos buscando las exportaciones”, explicó Paz Austin, directora de la Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex).



Los cerveceros enfrentan el problema de que hasta 90 por ciento de la malta y el 100 por ciento del lúpulo, dos ingredientes esenciales para la fabricación de la bebida, son de importación y se pagan en dólares, por lo que la devaluación de 20 por ciento que experimentó el peso el año pasado hizo menos rentable el negocio en México.

Del total de la cerveza que se exporta de México al extranjero, el 82 por ciento tiene como destino Estados Unidos, 2 por ciento Australia, 2 por ciento Chile, 2 por ciento Canadá y el restante 12 por ciento se reparte entre 180 países más.



Las mayores exportaciones de cerveza han sido posibles por una expansión en la manufactura. Entre 2010 y 2016, la producción de cerveza en México aumentó 30 por ciento a 10.4 mil millones de litros, de acuerdo con datos del INEGI.



“Es importante considerar las inversiones que se han realizado en el sector cervecero, están en construcción tres nuevas plantas y se ha incrementado la capacidad, de 2015 para acá se han anunciado inversiones por arriba de los 47 mil millones de pesos”, destacó Maribel Quiroga, directora de Cerveceros de México, organismo que integra a los principales productores del país.



Además, alrededor del 30 por ciento de la cerveza que se fabrica en México se manda al extranjero.



Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México controlan alrededor del 99.9 por ciento de las exportaciones. La primera, posee el 54.3 por ciento y la segunda, el restante 45.7 por ciento. “Es una tendencia (el consumo de cerveza mexicana en el extranjero), la mayor crecimiento es en Estados Unidos, ya que estamos pegados a ellos.



Sobre todo la cerveza artesanal es muy competitiva y de muy buena calidad frente a las cervezas americanas”, agregó Paz.



Se internacionalizan

En los últimos años las cerveceras artesanales se han posicionado no sólo en el mercado nacional, también han alcanzado la “madurez suficiente para exportar”, según Acermex.

Del total de la cerveza de este tipo que se produce en México, el 10 por ciento ya se envía al extranjero. Además, según los expertos, en México participa con apenas el 0.1 por ciento de las ventas, mientras que en Estados Unidos significa el 14 por ciento.



“En Estados Unidos hay mucha demanda de cervezas mexicanas, la gente está buscando algo nuevo. Estamos haciendo aquí cervezas especiales que no se pueden conseguir en Estados Unidos”, dijo Rob Bertram, gerente de ventas de la cervecería la Brü, quienes comenzarán a exportar a Guatemala.



Estados Unidos no es el único interesado en la bebida mexicana, Canadá y Australia también han comenzado a demandar el producto, además de países europeos como Francia, Bélgica y España.

“Estamos buscando otros mercados, no sólo Estados Unidos, sino también en Centroamérica por el tema de la depreciación de la moneda”, aseguró Bertram.



Datos de Acermex muestran que en el 2010 existían 14 productores de cerveza artesanal y para el 2016 la cifra creció a 400.