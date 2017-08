Estos son los 'generales' de la IP que lleva México para el TLCAN

El sector privado mexicano iniciará el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con sus 'generales' en la primera línea de batalla.



La iniciativa privada (IP) estará representada por 24 presidentes y directores de diversos organismos que integran el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, quienes este miércoles se reunirán con los representantes comerciales de los tres países en el inicio de la primera ronda de modernización del TLCAN.



De acuerdo con el listado de confirmaciones de representantes empresariales en poder de EL FINANCIERO, que acudirán a la primera ronda de modernización, estarán Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Manuel Herrera, presidente de Concamin; Ricardo Navarro, presidente de Concanaco; Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM).



En la renegociación también estarán Juan Gallardo, presidente del consejo de administración de Cultiba, Jaime Zabludovsky, de ConMéxico, Herminio Blanco, quien estuvo en la negociación del tratado original y fue subsecretario de Comercio Internacional y titular de la secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y Sergio Gómez de IQOM, consultora que evalúa el impacto de medidas comerciales en las empresas.



En la lista también se encuentran Guillermo Vogel de Tenaris Tamsa; Emilio Cadena de Prodensa; Federico Serrano de Index; Eugenio Madero de Rassini; Marta Mejía de Zimat; Eduardo Solís de Amianto; Mónica Flores de Amcham; José Antonio Vidales de Caaarem e Ismael Reyes Retana de White&Case.

Participantes en el proceso explicaron que este miércoles habrá reuniones diversas, almuerzos con los representantes de comercio de los tres países y una comida con los senadores para dar inicio el jueves a las primeras pláticas formales.

1 En la imagen, de izquierda a derecha: Bosco de la Vega, Emilio Cárdenas, Gustavo de Hoyos, Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky, Juan Pablo Castañón, Manuel Herrera, Marcos Martínez y Ricardo Navarro.

TRANSPORTE Y REGLAS DE ORIGEN, FICHAS DE NEGOCIACIÓN DE MÉXICO

En la modernización del TLCAN, México cuenta con el transporte y las reglas de origen como fichas que le podrían ayudar a meter presión en la mesa de negociación, de acuerdo con Gustavo Uruchurtu, quien ayudó a negociar el tratado y es árbitro en solución de controversias para el Capítulo 19.



"Tenemos la cuestión del transporte, no se nos abrió, pues vamos cerrar también el transporte a transportistas americanos, tienen inversiones muy fuertes en México", dijo Uruchurtu en conferencia de prensa convocada por la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado (INCDA).



Otra de las 'cartas' con las que se puede jugar, de acuerdo con el especialista, son las reglas de origen, que si bien Estados Unidos ha sido el mayor impulsor de modificarlas para elevar el contenido regional, Uruchurtu ve espacio para que México las utilice con el objetivo de cerrar mercado a EU.



"Pensamos en reglas de origen para que nos abran el mercado de EU, pero también podemos pensar reglas de origen para cerrar ciertos sectores para que esas reglas no permitan, en un momento dado, que en Estados Unidos productos que se hagan con productos de otros países vengan aquí a México y eso frene también las importaciones", explicó.



En los puntos defensivos, el experto advirtió de focos rojos en la mesa de negociación, como la intención de Washington de eliminar el Capítulo 19 o los subsidios que Estados Unidos mantiene en su sector agropecuario.



El Capítulo 19 regula la creación de páneles internacionales de árbitros que son formados a petición de empresas exportadoras cuando éstas consideran que las investigaciones por dumping a lasque alguna autoridad establezca no están fundamentadas.



Y si bien se debe trabajar para mantener este capítulo, Uruchurtu ve espacio para modificarlo y hacerlo más expedito, ya que existen casos que tardan años en resolverse.