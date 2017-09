Estos son algunos pendientes del presidente del IFT

El próximo 10 de septiembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá que definir si renueva en la presidencia a Gabriel Contreras Saldívar -tras 4 años de haber ocupado el puesto al frente del órgano regulador- o si cambia de capitán en medio de varios pendientes por delante.



Entre 2012 y 2017, que incluye el cuatrienio en que Contreras fue comisionado presidente, el IFT cumplió con 28 de 31 recomendaciones que le dio hace 5 años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones.



Sin embargo, en el corto plazo el IFT enfrenta varios retos como el de aprobar el plan de separación funcional de Telmex, las nuevas tarifas de interconexión que los competidores de la firma de Slim tendrán que pagarle a Telcel por terminar llamadas en su red, así como la puesta en marcha de 139 frecuencias de radio y 32 señales de TV.



DIVISIÓN DE TELMEX

Entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018, el presidente entrante del IFT tendrá que discutir y en su caso aprobar junto con el Pleno el plan presentado por América Móvil para separar su negocio de infraestructura pasiva; es decir, todos los cables, torres, postes y ductos del negocio que presta servicios mayoristas relacionados con el acceso local.



El objetivo de la escisión es que una nueva empresa administre la actual infraestructura de Telmex para ofrecerla en igualdad de condiciones a sus competidores y a sí misma.



“Quien asuma el cargo debe seguir la agenda regulatoria de lo que resta de 2017 y con propuestas de los temas principales de 2018.

Asimismo, tiene que continuar con la separación funcional, remitir los comentarios a la industria y verificar que se cumpla, actuando como un regulador que garantice la competencia y el acceso no discriminatorio a la red”, comentó Jorge Bravo, analista de la consultora Mediatelecom, Policy & Law.



El plan de separación, una vez aprobado, deberá ser instrumentado por la empresa entre 2018 y 2020.



TARIFA QUE COBRARÁ TELCEL

En el último trimestre de 2017, el IFT deberá determinar cuál es el cobro que deberá hacer Telcel a sus competidores por terminar llamadas en su red -la llamada tarifa de interconexión- que entrará en vigor el primer día de 2018. Esto luego de que la Corte le diera la razón a Telcel de que es el IFT y no el Congreso la autoridad que debe establecer dicha tarifa, con lo que se eliminó la prohibición que tenía la empresa desde el 2014 de cobrar a sus rivales.



“El IFT debe definir la nueva tarifa bajo un modelo de costos y estar sujeta a consulta pública, considerando un elemento adicional que no sólo es el mercado y el costo de la red, sino el beneficio y la no afectación al consumidor, tarifa que incluso podría definir después de la entrada en vigor del mandato sin afectaciones, por lo que en ese caso habría una pequeña retroactividad a partir de enero”, agregó Bravo.



INSTRUMENTAR LAS NUEVAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN

El IFT entregó 139 títulos de concesión de estaciones de radio de AM y FM, a la espera de que 3 participantes cumplan con el pago de la contraprestación para obtener la concesión a más tardar el 22 de septiembre próximo.



A la par, alista las actas de fallo que designarán a los ganadores de 32 canales de TV, las cuales serán notificadas los días 2 y 3 de octubre, a partir de esa fecha, los triunfadores tendrán como plazo el 14 de noviembre para pagar.



Tras este periodo, los nuevos concesionarios de radio y TV deberán presentar a la autoridad reguladora sus planes de operación, los cuales serán revisados y en su caso, aprobados por el Pleno del IFT.



Así, una vez que obtengan la autorización, tendrán 180 días hábiles para empezar a operar, lo que podría ocurrir a finales de 2018.



Expertos coincidieron en que la mayor incidencia a la que podría enfrentarse el nuevo comisionado presidente podría ser el impago de alguno de los participantes y la falta de recursos para la producción de contenido.



Asimismo, estiman que entre otros pendientes del regulador se encuentra la licitación del espectro de 2.5 GHz, la entrada en vigor de los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, la revisión de la efectividad de la regulación asimétrica en TV de paga, la convergencia de todos los operadores y la generación de políticas de espectro, Internet de las Cosas (IoT) y Ciberseguridad.



Además, con las recientes recomendaciones de la OCDE, entre las que figura la posibilidad de permitir la entrada de Telmex a la TV, el IFT está comprometido a ser asertivos en su revisión.



“Debemos analizarlas (las recomendaciones) y ver cómo continuar en esta permanente labor por el que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios y se generen mejores habilidades digitales y un mejor nivel de vida”, comentó Adriana Labardini, comisionada del IFT.

: