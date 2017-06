Esto le debe el SAT a mineras canadienses

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiene más de 360 millones de dólares en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses, incluyendo 230 millones de dólares a Goldcorp, según fuentes y documentos oficiales vistos por Reuters, un hecho que eleva la tensión entre el gobierno y las firmas que operan en el país.



En una serie de reuniones, funcionarios canadienses han presionado a México para que solucione el problema, que afecta la capacidad de inversión en operaciones y es particularmente difícil para las mineras y exploradores más pequeños con escasez de efectivo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.



Goldcorp, con sede en Vancouver, declinó comentar sobre su reembolso pendiente, que representa un 142 por ciento de su ganancia neta en el 2016 y el 6 por ciento de sus ingresos de todo el año.



A Goldcorp, la tercera minera de oro más grande del mundo por valor de mercado, se le debe la mayor cantidad, según los documentos, seguida de Torex Gold Resources, una pequeña firma con sede en Toronto que inició producción comercial en México el año pasado y está esperando un reembolso de unos 66.5 millones de dólares.



"Está dañando la capacidad de reinvertir los dólares en activos que realmente pagan impuestos reales", dijo el presidente ejecutivo de Torex, Fred Stanford, quien está trabajando con autoridades mexicanas para resolver las solicitudes del 2015 de la empresa, pero declinó hablar del monto por rembolsar.











A Endeavour Silver Corp se le deben 15.6 millones de dólares -incluyendo compras por entre 6 y 7 millones de dólares con siete proveedores bajo auditoría- dinero que el director financiero Dan Dickson dijo que se retiene para convencer a Endeavour de que presione a los proveedores a pagar más impuesto sobre la renta (ISR).



McEwen, con sede en Toronto, de cuya mina mexicana fueron robadas 7 mil onzas de oro a punta de pistola en el 2015, dijo que hasta el 31 de marzo no había recibido una devolución extraordinaria prevista de 6.2 millones de dólares.



Fuentes y documentos también muestran que se le deben a Alamos Gold cerca de 26 millones de dólares y a Agnico Eagle Mines casi 18 millones de dólares. Las compañías, con sede en Toronto no estuvieron disponibles para hacer comentarios.



Si bien varias compañías dijeron que los retrasos en los reembolsos empezaron a aumentar hace dos o tres años, no se han informado anteriormente de los montos exactos de las devoluciones retenidas.



Osvaldo Santín, jefe del SAT, reconoció el problema en una entrevista el mes pasado y dijo que la agencia identificó un alza en las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado (IVA).



"Dado este comportamiento atípico en las solicitudes es que estamos llevando a cabo procesos de dictaminación más profundos", explicó Santín.



La agencia está trabajando con las mineras y busca una resolución rápida para evitar que se convierta en un problema de operaciones, agregó Santín.

El valor de los activos mineros canadienses en México Sumó 19 mil 400 millones de dólares canadienses (14 mil 400 millones de dólares estadounidenses) en el 2015, superado sólo por Estados Unidos, que tiene un estimado de 24 mil 800 millones de dólares canadienses.



APETITO DE INVERSIÓN SE REDUCE



El apetito de las empresas mineras por invertir en México se ha reducido ante los reembolsos retenidos, así como amenazas a la seguridad y altas regalías, dijo Rob McEwen, CEO de McEwen Mining.



"Toma una serie de estos factores y cuando una minera no tiene control sobre ellos, aumenta el riesgo", dijo McEwen.



Las empresas mineras, que exportan gran parte de su producción y gastan mucho en maquinaria y equipo, suelen generar grandes saldos a favor de IVA.



Los reembolsos de IVA en México toman oficialmente 40 días en ser procesados, y por ley, puede tomar meses si hay una auditoría. En la práctica, sin embargo, el proceso puede tomar mucho más tiempo, particularmente si hay litigación de por medio.



Las mineras frustradas se quejaron ante el ministro de Recursos Naturales de Canadá, Jim Carr, durante una misión comercial a principios de este año. El funcionario planteó el asunto a la Secretaría de Economía, que se comprometió a investigar el asunto, dijeron dos fuentes.