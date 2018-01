Estas son algunas carreteras que subirían precios en 2018

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) encarecería 4.2 por ciento promedio el transporte por motocicleta, automóvil, autobús o camión de carga en las carreteras de su jurisdicción este 2018.



Lo anterior de acuerdo a la reciente publicación de sus tarifas vigentes para 2018 en la red de Capufe, que tiene aproximadamente el 44 por ciento del total de las carreteras de cuota en el país.



Fuentes del departamento de comunicación de Capufe señalaron que los aumentos publicados en el portal son solamente referencia y no han aumentado tarifas este año.



"Tenemos esa referencia; sin embargo, esperamos sólo a que Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) nos indique en qué momento actualizar las tarifas, lo cual puede ser por tramo, por autopista o por paquete", señaló Capufe.



La autopista que más reportó un alza fue la México-Cuernavaca, al subir 32.4 por ciento al cobrar el tramo completo 98 pesos, desde los 74 previos.



La México-Querétaro aumentó 4.1 por ciento a 154 pesos, desde los 148 que cobraba anteriormente.



La México-Puebla subió 3.5 por ciento a 146 pesos, a partir de los 141 pesos de antes.



La México-Pachuca, subió 4.3 por ciento al pasar de 47 a 49 pesos.



Eduardo Correa, especialista en el sector constructor, explicó que el incremento se debe a que el mantenimiento se ha encarecido.



“Cada inicio de año suben los salarios, luego los productos del mantenimiento están hechos de petróleo, llámese asfalto, concreto, cemento y también el combustible de la maquinaria ha subido. Justificado”, dijo Correa



En el caso de tramo de la CDMX a Cuernavaca, el especialista señaló que es reflejo del encarecimiento de la obra desde un comienzo hasta las inversiones extras por el socavón en el libramiento.



Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, expuso que el aumento era de esperarse, debido a los efectos que ha tenido la inflación el año pasado.



“Son niveles altos de inflación; era de esperarse porque todo sube incluido el mantenimiento de las autopistas, pero lo que sigue siendo una incógnita es que no se sabe a dónde van los recursos de las coutas, no se refleja en la calidad de las autopistas”, expuso.



En julio del año pasado, Capufe anunció un aumento de 3.9 por ciento promedio en sus tarifas.