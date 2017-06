Esta empresa quiere ofrecerte TV, telefonía y streaming vía satélite

StarTV, una empresa que ofrece televisión restringida vía satelital y también internet a través de StarGo, quiere complementar su oferta de servicios con telefonía móvil y hasta contenido descargable bajo demanda, por lo que busca una sinergia comercial con alguna plataforma de contenido streaming a fin de ser un jugador cuádruple play, es decir, proveedor de estos cuatro servicios de telecomunicaciones.



Bruno Pruneda, director general de la compañía, detalló en entrevista con El Financiero que StarTV requiere a un proveedor Over The Top (OTT) es decir de contenido bajo demanda de calidad, para así ampliar su oferta y también su cobertura, de 20 estados a los que actualmente llega a 25 para finales de 2017.



“En todo el mundo y también en México se ha dado un fenómeno donde la gente que tiene acceso a internet y la posibilidad económica de pagar una OTT, no cancela su paquete de TV de paga, sino lo baja a un paquete más económico para combinar dos servicios de contenido y tratar de pagar más o menos lo que tenía presupuestado, así que también bajo este esquema StarTV está presente”, explicó.



StarTV y StarGo, las dos unidades de negocio de StarGroup, cuentan en conjunto con una cartera que supera los 60 mil clientes, dentro de un segmento altamente competido.



Sin embargo, la empresa apuesta enfocarse a mercados locales y poco atendidos, y dejar a las grandes ciudades al interior del país, que ya cuentan con una saturación de más de 70 por ciento.



La tarea para esta empresa no es fácil pues, a pesar de que busca atender mercados locales y poco atendidos con sus servicios, compite con jugadores como Sky y Dish, quienes concentran la participación de mercado de televisión satelital en México.



Al cierre del cuarto trimestre de 2016, el 55 por ciento de las suscripciones de TV de paga fueron vía satélite; Sky registró una participación de 63.8 por ciento mientras que Dish tuvo el 36.2 por ciento, de acuerdo con el reporte del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



“En StarTV queremos llegar a todas las comunidades que no son atendidas, no buscamos robar clientes, sino principalmente crecer la penetración de TV de paga en el país, llevando la oferta más económica y de alta calidad de contenidos”, comentó.



De acuerdo con la consultora LAMAC, la penetración de TV de paga en 2016 en el Nivel Socioeconómico D+DE, considerado el más bajo, fue en 2016 de 45.3 por ciento.