El ‘rey de los vales’ quiere ampliar su dominio con Exxon, Shell y BP

Edenred, el mayor emisor de vales para combustible en México, ve con buenos ojos la llegada al país de empresas gasolineras extranjeras como Shell, BP, y Exxon, con las que ya está en pláticas para crear nuevas soluciones de pago en sus estaciones, dijo Jean-Urbain Hubau, CEO de Edenred México.



“Estas marcas que llegan al país lo que quieren es llevarse más volumen de negocio y nosotros somos un brazo de venta de los gasolineros. Los grupos que se lanzan necesitan una tarjeta de lealtad y una forma de pago propio, entonces tienen dos posibilidades: hacerla ellos mismos o con nuestro conocimiento del mercado y la tecnología que ya tenemos hacerlo nosotros”, dijo.



___¿Qué desempeño tuvieron en 2017?



___Fue un excelente año para nosotros, en el primer semestre crecimos 20 por ciento, fue un muy buen inicio de año y para la segunda mitad está siendo igual de bueno. Derivado del crecimiento extraordinario, tuvimos algunos problemas para atender a todos los clientes, que consideramos como buenos problemas, aunque ya estamos arreglando esos temas de servicio. Tenemos muchos proyectos y optimismo para el futuro.



___¿Cómo mantener ese buen desempeño?



___En nuestro producto para administrar el gasto de combustible reforzamos la parte del control. Cuando pagas con este producto, como está homologado con el SAT, no debes pedir una factura, sino que al final de mes te mando un estado de cuenta y esto lo puedes deducir al 100 por ciento.



Este año desarrollamos un producto en el que ya no hay más tarjeta, es sólo un ‘tag’ que pones en el parabrisas del vehículo y cuando llegas a la gasolinera, la terminal reconoce al vehículo y haces la transacción. Ya está implementado en 500 gasolineras, a partir de marzo serán 4 mil.



___¿Cuál es la situación en el negocio de vales de despensa?



___Tenemos 3 millones de clientes. Desarrollamos una plataforma de administración que sea similar en la web y en una app; para los usuarios tenemos una app con la que pueden consultar saldos, bloquear la tarjeta en línea, checar dónde están los establecimientos afiliados y obtener promociones. La red de aceptación es la más conveniente, hicimos convenios con empresas como Clip, para tener una capacidad de aceptación más amplia. En este rubro tenemos alrededor de 40 por ciento de participación de mercado.



___¿Hay planes con e-commerce?



___Trabajamos para que la tarjeta de despensa se pueda utilizar en línea, no es un tema sencillo, por eso aún no lo hemos lanzado, sobre todo para asegurarnos que no habrá problemas con temas de seguridad. Primero tenemos que migrar a todos nuestros usuarios de tarjetas de banda a chip, hoy un tercio de nuestros clientes usa banda, pero para junio el 100 por ciento debe ser chip.



___¿Qué peso tiene México en la operación de la empresa?



___En tamaño de operaciones, México es la segunda después de Brasil, operamos en 42 países. Hay que mencionar que la inversión es un tercio de los gastos de la compañía. Para el futuro, el objetivo es crecer a doble dígito, la empresa es bastante agresiva en ese sentido, y aunque es francesa sus mayores operaciones están en Latinoamérica.