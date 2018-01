El empresario que venció a Slim… al menos en Argentina

La fusión de Telecom Argentina y Cablevisión, empresas donde el inversionista David Martínez tiene participación, puso en ventaja al empresario regiomontano en el país sudamericano frente a América Móvil de Carlos Slim y Telefónica Movistar, pues a diferencia de sus rivales podrá ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones.



Tras convertirse, desde la primera semana de enero, en el único operador convergente en Argentina, Martínez ya puede brindar los servicios de telefonía fija y móvil, internet y TV de paga antes que sus competidores, quienes hasta ahora sólo ofrecen los tres primeros.



Por ahora, América Móvil y Telefónica Movistar están impedidas legalmente para brindar televisión restringida de manera inmediata, debido a un decreto emitido en 2015 por el gobierno de Mauricio Macri, el cual impide a Claro y a Movistar ofrecer TV satelital.



Martínez es director general del fondo de inversiones Fintech, que opera Telecom Argentina en servicios fijos, y Personal en móviles, además de ser socio de Grupo Clarín en Cablevisión.



El empresario tiene un vínculo fuerte con el país que encabeza Mauricio Macri, el cual se remonta a 1994, cuando rescató al gobierno de Argentina con la compra de bonos de deuda por 834 millones de dólares.



En México, el regiomontano también ha ‘salido al quite’ de varias empresas que en su momento tuvieron problemas financieros. Hace 12 años adquirió bonos de Cysda -que controla la familia Sada- y en 2014 libró de la quiebra a Vitro -otra compañía de los Sada-, donde tiene una participación accionaria de 20.5 por ciento.



Por ahora la fusión de Telecom y Cablevisión -formalizada el pasado 2 de enero y que alcanzó un valor de mercado superior a los 11 mil millones de dólares- ya posiciona al combo en el segundo lugar de las empresas más grandes de Argentina, tan sólo detrás de la petrolera nacional YPF.



La integración de las firmas no sólo da origen a un jugador de gran tamaño, sino también al único operador con la posibilidad inmediata de ofrecer todos los servicios, al contar con la infraestructura necesaria a diferencia de otros proveedores, aseguró Gustavo Fontanals, experto en telecomunicaciones e investigador de la Universidad de Buenos Aires.



Actualmente Cablevisión por sí sola ostenta alrededor de 31 por ciento del mercado argentino de banda ancha fija y el 39 por ciento en TV por cable; mientras que Telecom Argentina cuenta con 24 por ciento del negocio de internet y 39.5 por ciento del segmento de telefonía fija. Por su parte, Personal, enfocada al servicio móvil, posee el 31 por ciento del mercado.



De acuerdo con estimaciones de la consultora Carrier y Asociados, tras la fusión de Telecom Argentina y Cablevisión, la nueva empresa obtendrá alrededor del 55 por ciento de los clientes de internet fijo, el 50 por ciento de TV de paga por cable y un poco más del 30 por ciento de telefonía móvil.



Expertos del sector señalaron que jugadores como América Móvil y Telefónica tienen algunas limitantes para competir en ese país, pues la infraestructura con la que operan resulta insuficiente para ofrecer TV, ya sea por limitaciones de cobertura o por lo obsoleta que es, lo cual podría cambiar en el mediano plazo al estar autorizados para ofrecer TV por cable.



DECRETO EN PUERTA



Tras la formalización de la fusión, se prevé que en las próximas semanas el gobierno local emita un decreto de necesidad de urgencia, que revertiría la prohibición a los operadores móviles de ofrecer TV satelital, con lo cual podrían entrar a la convergencia, aunque aún no hay fecha oficial.



Para Enrique Carrier, analista de telecomunicaciones de Carrier y Asociados, la TV satelital no es una solución definitiva para ser convergente, sino un paliativo para que Claro y Telefónica puedan tener una oferta de servicio de cuádruple play, a fin de que ello no impida el despliegue de fibra óptica para dar servicios más avanzados.



“Claro y Telefónica saben que la TV satelital sería una etapa de transición mientras despliegan la red. Cuando sea posible, pueden ofrecer TV adaptando la oferta de contenidos y después, la inversión necesaria en equipamiento de fibra óptica”, comentó Carrier.