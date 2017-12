Alertan sobre crisis en la industria tequilera

GUADALAJARA, JAL.- La industria del tequila está en riesgo de una crisis por falta de acuerdos en la cadena de producción del agave, ingrediente principal del destilado, alerta el empresario Francisco Beckmann Vidal, propietario de Tierra de Agaves.



En entrevista con El Financiero, el empresario expuso que no se debe dejar de poner atención en el campo, “cada vez se necesitan más áreas de cultivo del agave, hay que recordar que cada planta tiene un ciclo de vida de 7 años para la producción de tequila, no es como otras, que cada año cosechan”.



Este año ante el tequila se ha encarecido por el orden del 11 por ciento, con relación a 2016, a consecuencia del aumento en el costo del agave, es entonces que la producción de la planta disminuyó respecto a otros años, a pesar del crecimiento de la demanda, “se puede venir una crisis fuerte de escasez, no tengo el déficit, es nada más hacer números y decir: con el crecimiento que tiene la industria para los próximos 15 o 20 años, simplemente es ver cuántos litros van a ser y el equivalente a kilos de mezcal (agave), y ahí se pueden sacar muy bien las estadísticas”.



Beckmann instó a los productores agaveros a que incrementen los plantíos porque tanto en toneladas o en número de agaves la industria

cada vez requiere de más de sus materia prima, “hay que empezar a plantar desde ahorita. Hay que abrir los ojos y tomar decisiones. Solamente la industria es la que va a provocar estos cambios

que se necesitan hacer”.



Agregó que el problema de la volatilidad en el precio de la planta no es nuevo, ya que, hace un mes el precio del agave era de 20 pesos por kilogramo y ahora bajó a alrededor de 10 pesos, "ha sido un problema de siempre y hay que recordar que lo más caro es lo que no se tiene”.



Francisco Beckmann Vidal manifestó que se está a tiempo de actuar, antes que se afecten los inventarios, "mi consejo para la industria es eso y en la familia es lo que estamos moviendo más, y espero que el resto de los empresarios se pongan las pilas, en pocas palabras...”.





Francisco Beckmann lleva más 50 años dedicándose a la industria del tequila, herencia de su padre, Don Juan Beckmann Gallardo, quien fue sobrino-nieto del matrimonio José Cuervo y Ana González Rubio, dueños de la más importante fábrica de tequila en 1900.



Junto a su hermano pertenece a la séptima generación de la dinastía Cuervo-Beckmann de productores de tequila, y en 1992 vendió parte de la empresa para dedicarse, junto con sus hijos, a otros negocios, y actualmente es director general de la empresa Tierra de Agaves, además que es miembro de los consejos de administración de empresas más como Banamex y Aeroméxico, así como de organizaciones empresariales, como el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios