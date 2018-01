¿Dónde quedó la competencia en la TV de paga?

La falta de regulación para limitar la participación del jugador dominante en el mercado de TV de paga, Televisa, afectó la competencia en este segmento, opinaron expertos y empresas.



En febrero del 2017 el IFT determinó que Televisa era un agente económico con poder sustancial en el mercado de TV de paga -con base en datos de enero de 2009 a agosto de 2014-, por lo que se esperaba que emitiera una regulación asimétrica, tendiente a imponer medidas para promover la competencia, lo que a la fecha no ha ocurrido.



Para los analistas, esto provocó que la participación de Televisa -que opera a Sky, izzi, Cablemás, Cablecom, Cablevisión Red y TVI-, no sólo no cayera, sino que incluso creciera, al pasar de 55.4 por ciento en 2013 a 59.7 por ciento al segundo trimestre de 2017.



Por ello, los operadores ven como un gran pendiente la aplicación de medidas asimétricas a Televisa como agente con poder sustancial y quien consideran, ha limitado la competencia en igualdad de condiciones.



Los últimos datos aportados por el IFT -al segundo trimestre de 2017- revelan que en México hay un total de 22.4 millones de accesos y 19.6 millones de suscripciones de TV restringida, lo que refleja un incremento de apenas 0.82 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.



Según el regulador, esta variación se explica porque una suscripción puede tener más de un acceso, es decir, puede haber más de una conexión física al servicio dentro del mismo contrato que se tenga con el operador, por lo que el número de accesos siempre será mayor al de suscripciones.



Dish México, que es uno de los competidores más cercanos de Grupo Televisa y detenta el 16 por ciento del mercado de TV de paga por número de clientes, recientemente integró a su oferta de servicio una línea móvil como diferenciador para atraer a más clientes.



José Luis Woodhouse, director general de Dish México, comentó que la empresa siempre ha estado en favor de que no exista un jugador dominante en el mercado de TV de paga que impida que haya un ‘piso parejo’ para el resto de competidores.



“Es necesario que existan las mismas oportunidades y que realmente se compita con servicios y con productos en el mercado, y no a través de exclusivas, como sucede con el poder sustancial de Televisa, que sin lugar a dudas afecta el acceso a diferentes contenidos que mantienen en exclusiva, lo que hace más complejo competir en la misma circunstancia”, agregó.



Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la inconformidad de Televisa por la resolución que ordena al IFT emitir medidas para reducir su poder sustancial en la señal de paga. Sin embargo aún no discuten el tema.



Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, consideró que en este caso, la autoridad reguladora actúa de manera discrecional en comparación a la pronta ejecución en materia de tarifas de interconexión en el mercado de telefonía celular, donde el año pasado hubo un fallo de la Corte que dio parcialmente la razón a Telcel.



“El IFT no ha sido tan eficiente en sus criterios sobre poder sustancial. No sería extraño que ahora espere la resolución de la Corte, pero debe ya de imponer las medidas que considere pertinentes, pues éstas no se suspenderían cuando la autoridad judicial emita un criterio”, añadió.



La demora del Instituto en establecer medidas a Grupo Televisa, dijo, se traduce en un escenario donde relega la facultad de autoridad reguladora a otro ente, en este caso, a la SCJN.



Para Bruno Pruneda, director general de StarTV, es relevante tener reglas claras dada la necesidad de certeza en la industria, al considerar además que Televisa es líder en contenidos, distribución y que además posee los derechos de transmisión de contenido relevante.



“El IFT tiene un gran reto, poner el terreno parejo para todos y también debe ser justo con Televisa y sus inversiones”, aseveró.



Axtel, otro de los operadores relevantes en la industria y cuya participación de mercado es de apenas 0.6 por ciento según los datos del IFT, declinó comentar su postura. Megacable, por su parte, quien posee el 16 por ciento del negocio, tampoco estuvo disponible.