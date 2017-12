Dólar y e-commerce ayudan a crecer 36% a DHL

En dos años la firma de paquetería alemana DHL Express incrementó sus envíos nacionales e internacionales en 36 por ciento, pese a la incertidumbre provocada la administración de Donald Trump y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



En 2015 la empresa realizaba 110 mil envíos diarios, tanto nacionales como internacionales. En este año moviliza un total de 150 mil traslados diarios, lo que representa un aumento de 36.4 por ciento.



En entrevista con El Financiero, Antonio Arranz, director general de la división mensajería y paquetería de DHL México, explicó que esto obedece al crecimiento del comercio electrónico, a su expansión de tiendas en México y que el tipo de cambio motivó el aumento de exportaciones.



“Hay más población en clases intermedias que han comenzado a gastar, ahora ya tenemos más tiendas que hacen envíos internacionales, estamos abriendo el mercado, aunado al auge del comercio exterior”, expuso el directivo.



___¿Cómo afecta a DHL Express la incertidumbre por Trump?



___40 por ciento de las ventas que tenemos son internacionales, y de esas 80 por ciento son con Estados Unidos, pero así es el comercio de México con el mundo. Aún con todas las amenazas de Trump, seguimos creciendo, esto se mueve. El Bajío, Sonora, son partes donde hay industria, donde nos va muy bien.



___¿Qué riesgos ven?



___Somos una compañía que siempre aboga por el comercio libre, trabajamos en 220 países así. Lo que nos pasaría si se cancela el TLCAN es que tenemos que hacer más trámites por el tema del pago de impuestos, trámites que no se hacen.



Nos apegaríamos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, si Trump se sale de ahí sí vemos un escenario muy sesgado, no para DHL, sino para México, pero no creo que Estados Unidos quiera una guerra comercial con múltiples países al mismo tiempo.



Nosotros seguimos fuertes. Si te quedas esperando a ver qué pasa, pierdes dos años de inversión y eso no se recupera, en todos los países hay incertidumbre luego falta claridad, y no por eso dejamos de apostar por México que con todo el potencial demográfico y geográfico tiene muchas cosas para que sea una potencia para el 2050 y por eso las compañías siguen invirtiendo.



___¿Cuáles son los motores de crecimiento?



___El comercio electrónico creció más de 30 por ciento, todos los sectores crecen y el único que vemos rezagado es el del petróleo, pero vemos que se reactivará en 2020. Crecimos mil clientes el último año y llegamos a 18 mil.



___¿Cuál es la tendencia para 2020?



___Hemos crecido brutalmente, en un día promedio alcanzamos 150 mil envíos, pero llegamos a tener hasta 220 mil. En 2011 teníamos una planta laboral de 3 mil empleados, ahora llegamos a 6 mil.



El siguiente año contrataremos a otros mil, también vamos a incrementar nuestro número de tiendas de 518 a 618, vamos a inaugurar nuestros hub (centro de operaciones) en Guadalajara y Monterrey además mejoraremos el que tenemos en la Ciudad de México.



Tenemos una inversión hacia 2020, pero no podemos detallar aún porque debemos respetar acuerdos con nuestros proveedores de flota.



La empresa invirtió 260 millones de dólares en los últimos cinco años.