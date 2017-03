Director del IMER no aparece como dueño de Tecnoradio: IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aseveró que ni Carlos Lara Sumano –actual director general del Instituto Mexicano de la Radio (Imer)- ni Cenobio Alfonso Amilpas Godínez -exfuncionario federal y asesor de varios grupos radiofónicos- figuran como accionistas de Tecnoradio, empresa ganadora de 37 frecuencias de radio, 34 en FM y tres en AM.



“Desde la etapa de Manifestación de Interés, que venció el 29 de julio de 2016, dicha empresa proporcionó la información relativa a su actual estructura accionaria y de sus socios, entre los cuales no figuran el Sr. Carlos Lara Sumano ni el Sr. Cenobio Alfonso Amilpas Godínez”, señaló el órgano regulador.



Sostuvo que las operaciones previas a la licitación sobre las acciones representativas del capital social de las empresas participantes, son responsabilidad exclusiva de quienes las hayan realizado.



Resaltó que el objeto de análisis del IFT se centró en los accionistas de las empresas al momento de registrarse en la licitación, “y no en quienes lo hubieran sido en el pasado, lo que es consistente con precedentes licitatorios de este Instituto”.



En su columna de este lunes en El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio habla sobre las dudas que ha desatado Tecnoradio, al no tener certeza sobre los accionistas.



En el texto, el articulista explica que Lara Sumano dijo la semana pasada que si bien él fue uno de los fundadores de la empresa, vendió sus acciones en septiembre, aunque sin mostrar documentos, ni explicar los motivos.



"Este tema se ha vuelto muy caliente por las ramificaciones que tiene hasta Los Pinos, en particular con la Dirección de Comunicación Social que encabeza Eduardo Sánchez. Lara Sumano, Amilpa y Sánchez son un trío de viejos amigos que se introdujeron en el tema de la radio y telecomunicaciones desde que trabajaron en esas áreas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando el secretario era Emilio Gamboa, actual coordinador del PRI en el Senado", dijo el columnistas.



El IFT señaló que su actuación en el procedimiento es con base en la información y documentación aportada por los participantes conforme a las Bases de Licitación y la ley, cuya falsedad es causal de descalificación y la ejecución de la garantía de seriedad.



Refirió que la Licitación IFT-4 tiene por objeto asignar frecuencias de radio mediante concurso público, por primera vez en la historia de México y se ha llevado a cabo con plena transparencia, con el acompañamiento de un testigo social y conforme a las Bases de Licitación.



“Desde su inicio se ha informado públicamente sobre su desarrollo en al menos 17 ocasiones mediante boletines de prensa”, indicó.



El pasado 13 de enero de 2017, conforme a los plazos y procedimientos previstos en las Bases de Licitación, el IFT resolvió otorgar constancias de participación a sólo 167 de los 421 interesados, tras constatar que cumplieron los requisitos establecidos.



En todos estos casos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió opinión favorable conforme al artículo 28 constitucional.



Una vez desahogada la etapa de presentación de posturas, el órgano regulador hizo públicos los nombres de los participantes con posturas más altas y el pasado 22 de marzo emitió los fallos correspondientes.



Así, aprobó la emisión de 178 actas de fallo a 67 participantes ganadores distintos de la Licitación IFT-4 que, en cumplimiento a las bases, sus apéndices y anexos correspondientes, presentaron las ofertas más altas para 178 frecuencias de las bandas de AM y de FM, de las 257 consideradas originalmente.



Del total de los participantes ganadores, 55 obtendrían frecuencias sólo en FM, ocho sólo en AM y cuatro obtendrían frecuencias en ambas bandas.



Los ganadores deberán entregar del 3 al 21 de abril la documentación original presentada previamente a través de medios electrónicos, y acreditar el pago de las contraprestaciones ofrecidas a más tardar el 22 de mayo del presente.