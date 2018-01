Diet Coke 'cambia de look' para conquistar a los Millennials

Diet Coke tuvo el mayor cambio de imagen de todos los tiempos

Coca-Cola Co. espera que su mayor cambio hasta ahora de la imagen de Diet Coke pueda volver a ganar a los consumidores, especialmente entre los Millennials.



El gigante de las bebidas con sede en Atlanta ha decidido relanzar su fórmula clásica de Diet Coke, junto con cuatro nuevos sabores, en latas más altas y delgadas. La transformación se produce después de años de declives para la marca. Aunque Diet Coke sigue siendo la tercera gaseosa carbonatada más grande de Estados Unidos, el volumen cayó 4.3 por ciento el año pasado, según la publicación de la industria Beverage-Digest.



Diet Coke, lanzado en 1982, había capitalizado durante mucho tiempo el deseo de los consumidores de alejarse de las bebidas azucaradas. Pero ahora los compradores preocupados por su salud están abandonando cada vez más los endulzantes artificiales, lo que ha dejado a Coca-Cola Co. y a su rival PepsiCo Inc. en una situación difícil. En general, el consumo de gaseosas per cápita entre los estadounidenses cayó a un mínimo de 31 años en 2016, el último año con datos disponibles, según Beverage Digest.



1 James Sommerville, vicepresidente de Coca Cola Global Design revisa las composiciones de los nuevos diseños. (Cortesía Coca Cola)

Coca-Cola dice que la nueva imagen podría ayudar a atraer nuevos bebedores más allá de los consumidores principales del producto. La lata renovada y los sabores adicionales –lima, cereza, mango y naranja- llegarán a las tiendas de EU a mediados de enero y en Canadá estarán disponibles en febrero, según un comunicado de la empresa.



"Estamos modernizando lo que ha hecho que Diet Coke sea tan especial para una nueva generación", dijo en el sitio web de Coca-Cola Rafael Acevedo, director del grupo norteamericano del producto.



"Los Millennials ahora están más sedientos que nunca de aventuras y nuevas experiencias, y queremos estar a su lado", continuó Acevedo. "Estamos contemporizando la marca y el portafolio de Diet Coke con envases elegantes y nuevos sabores que atraen a nuevas audiencias".

Hasta el momento no existe fecha de lanzamiento para México.





Con información de Bloomberg