Declaran desierta licitación del Centro de Transporte del NAICM

Ninguna empresa que pujó por la construcción del Centro Intermodal de Transporte Terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) presentó una oferta viable, por lo que la licitación fue declarada desierta.

Centro de transporte terrestre intermodal Es un edificio de transición entre el edificio terminal y los servicios de transporte público para los usuarios del aeropuerto y su personal.



OHL y Omega Construcciones, las únicas dos empresas que lograron avanzar a una evaluación técnica, tuvieron un puntaje inferior al 37.5 mínimo, y no fueron evaluadas económicamente.



Cicsa, Prodemex, Mota Engil conformaron propuestas que fueron desechadas por rebasar el tope presupuestal para la obra.



Mientras que Jaguar Ingenieros, Gaype y otras fueron eliminadas por no integrar documentación requerida.



"Dentro de 10 días serán publicadas las nuevas bases para esta licitación", dijo Jaime Medinaveitia, subdirector de contrataciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.



"El miércoles habrá un taller para comentar las principales causas y aspectos del resultado no favorable para ustedes ni para nosotros", adelantó el funcionario.