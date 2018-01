¿Creías que el teléfono era cosa del pasado? En México crecieron las líneas fijas

Juliana es una joven extranjera y millennial que paga un paquete de 'doble play' en la Ciudad de México aunque no utiliza el teléfono fijo, sólo el internet. Tanto a sus amigos en México como a su familia en Argentina los contacta por celular o redes sociales.



Los mexicanos llaman cada vez menos desde un teléfono fijo. En 2017 el tráfico de minutos salientes desde los hogares o negocios se desplomó alrededor de 50 por ciento respecto a un año antes, lo que representó además la mayor caída desde la reforma del sector de telecomunicaciones (en 2013).



No obstante esto, el número de líneas fijas creció 2 por ciento al pasar de 19 millones 700 mil en 2016 a 20 millones 69 mil 260 en el año que recién concluyó.



El desuso de este servicio se da a pesar de que ofrece beneficios como minutos ilimitados locales a móviles e incluso a nivel internacional, con una adopción más común en planes de internet y/o televisión restringida.



Por empresa, según datos del IFT, en 2017 el tráfico de minutos salientes de los clientes de Telmex -subsidiaria de América Móvil- cayó 47.8 por ciento, mientras que el de Izzi de Televisa se redujo 53.3 por ciento y en los usuarios de Megacable un 50 por ciento.



Sin embargo, no fueron los que más caídas reflejaron, pues la reducción de tráfico en los suscriptores de operadores como Marcatel y Maxcom superaron el 60 por ciento, de acuerdo con cifras públicas del regulador.



Carlos Hernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), consideró que uno de los principales factores que contribuyeron en mayor medida a la baja de tráfico de llamadas desde un teléfono fijo es el cambio en los planes de 2016, cuando surgió un fuerte auge de ofertas con minutos ilimitados y llamadas sin costo a Estados Unidos y Canadá.



“El elemento que puede reflejar más el comportamiento (de la telefonía fija) es el cambio en las telecomunicaciones móviles, en donde se empezaron a lanzar ofertas ilimitadas de llamadas en celular a través de los paquetes de pospago, mientras que en los de prepago se ofrecían minutos ilimitados dependiendo de la oferta”, agregó el experto.



Para Hernández, otro elemento que se reflejará en el largo plazo, principalmente en los negocios, es el uso de otras formas de comunicación como el correo electrónico o la telefonía móvil, que de alguna manera sustituyen el uso de la telefonía fija, tanto en hogares como en los negocios.



En México, la penetración promedio de la telefonía fija y de los negocios es de 60 líneas por cada 100 hogares.



Sin embargo, sólo en hogares, 45 de cada 100 cuentan con este servicio, de acuerdo con los últimos datos disponibles del IFT correspondientes al segundo trimestre de 2017.



Este nivel es el mismo de 2016, a pesar de que un año antes -en 2015-, las líneas residenciales y no residenciales representaron 67 por cada 100 familias, debido a la acelerada adopción de servicios empaquetados.



Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Competition Economics, señaló que conforme se incrementa la oferta y calidad del servicio de telefonía móvil, la gente tiene menos incentivos para utilizar una línea fija en el hogar o la oficina.



“Se generan sustitutos perfectos de telefonía fija a móvil, con la ventaja particular de poder estar conectado y tener movilidad”, apuntó el experto.



América Móvil, a través de Telmex y Telnor, lidera el número de clientes del segmento de telefonía fija, al ostentar 63.6 por ciento de participación de mercado, seguido de Grupo Televisa con 16.1 por ciento y de Megacable con el 7.8 por ciento.



Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom, Policy & Law, opinó en entrevista que el menor uso de telefonía fija deriva de que prácticamente es un servicio integrado a internet y TV, sin tener un costo adicional.



Sin embargo, a pesar de la tendencia del desuso, consideró, es un servicio que aún es necesario para la población.



“No hay que olvidar que 40 millones de mexicanos no están conectados, que siguen usando la telefonía fija. Este servicio que no tiene valor, costo e incluso ya no hay roaming, es un producto que no puede salir de la canasta básica pues es indispensable para segmentos específicos o para quienes no están conectados a internet”, aseguró Negrete.



Crecen por el empaquetamiento



En el mercado mexicano la telefonía fija sigue teniendo un rol fundamental dentro de los paquetes que se ofertan como un valor agregado a los planes de internet y telefonía.



Lo que, de acuerdo con los expertos consultados, resulta una ventaja para el consumidor.



Esto debido a que en la mayoría de los planes vigentes, casi el 100 por ciento de ellos, se ofrece el servicio de telefonía fija con llamadas ilimitadas a números locales a teléfonos móviles y en la mayoría de los casos también a números internacionales.