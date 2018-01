Credibilidad, el reto de la Cofece ante las empresas

Tras cumplir su primer periodo como presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), creada tras la reforma de 2013 en la materia, Alejandra Palacios considera que el principal reto de la institución que dirige es tener credibilidad ante las empresas.



“Este es un tema de credibilidad, cuando una empresa siente que la comisión está cerca y una actuación de la comisión puede tener un efecto importante en sus ingresos y en su reputación, se la va pensar dos veces antes de hacer una práctica anticompetitiva”, explicó en entrevista.



En el primer periodo de Alejandra Palacios, el organismo impuso sanciones por 4 mil 144 millones de pesos.



“Para que esa empresa se la piense dos veces, le tiene que creer a la comisión que tenemos la capacidad de investigar. Que si decidimos abrir una investigación, esa investigación va a estar bien documentada, que no va a quedar de otra más que pagar la multa y que la multa va a ser suficientemente grande que tenga un impacto en sus ingresos”, dijo a El Financiero en las instalaciones del organismo.



No obstante, en el segundo periodo de Palacios, la Cofece se enfrenta retos como aumentar el número de casos declarados constitucionales por el poder judicial, que actualmente ronda el 70 por ciento, según información del organismo, y bajar la duración de sus procedimientos, pues actualmente la mayoría se concluyen al inicio del quinto periodo, es decir, poco más de 480 días.



___¿Cuál es el balance de su primer periodo al frente de la Cofece?



___Lo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años es construir de adentro hacia afuera y le hemos dedicado muchas horas a crear a institución, y a la par de crear institución también hemos ido analizando y tocado ciertos mercados. Me parece que es un esfuerzo en estas dos vertientes.



___¿Cuáles han sido los éxitos?



___A nivel institucional, yo creo que somos una institución más reconocida de lo que éramos hace cuatro años. En términos de mercado, creo que por primera vez el sector financiero se ha visto de alguna manera observado por la autoridad de competencia en el país y eso, yo creo, que es algo nuevo para ellos.



También creo que entre las reformas estructurales un tema que no se tocó fue el del transporte, pero con nuestro mandato de competencia creo que hemos puesto en la agenda la importancia de que el transporte sea eficiente para que México pueda ser una plataforma logística y hemos intervenido en el sector de la aviación, de transporte de carga y en el sector ferroviario.



___¿Cuáles son los sectores prioritarios y por qué?



___Son el sector financiero, el energético, transporte, salud, agroalimentario y compras de gobierno. Son sectores que tienen un impacto en el funcionamiento de los otros sectores. Es la combinación de que sean transversales y que tengan impacto en el bolsillo de los mexicanos.



___¿Cuál es la meta para el periodo 2018-2021?



___Que seamos una institución de vanguardia en términos de administración de personal, de recursos, de nuestras herramientas de investigación, los tiempos en los que investigamos.



Que seamos una institución muy eficiente. A nivel de los asuntos que llevamos, hay muchas investigaciones relevantes que tienen que llegar a buen puerto y en la medida en que estas investigaciones llegan a buen puerto y, en su caso, llegan firmes a sede judicial, las actuaciones de la comisión van siendo creíbles.



Cuando me dices: ‘tú qué quieres los próximos cuatro años? crear institución y que los casos que están en la ‘panza’ de la comisión lleguen a buen puerto.



¿Por qué? Porque la suma de esas dos cosas es lo que genera credibilidad en la institución y entonces con el tiempo ya no importa quien está al frente porque la institución es la institución.