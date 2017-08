Corte perfila triunfo 'descafeinado' para Carlos Slim

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila para otorgar un amparo a Telcel, de Carlos Slim, por la llamada tarifa cero de interconexión, dijeron a El Financiero fuentes cercanas al tema.



Sin embargo, la victoria de la empresa de Slim sería acotada, ya que el proyecto que estudia la Corte establece que dicha tarifa cero se mantendría este 2017 para dar tiempo al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que establezca nuevas medidas en 2018, según las personas, que pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para dar información.



Además, el proyecto señala que no habría retroactividad, es decir, la compañía no podría cobrar a sus rivales por los pagos no efectuados.



El proyecto fue elaborado por el ministro Javier Laynez y es uno de los temas programados para discutirse en la sesión de este miércoles de la Segunda Sala de la Corte, integrada por 5 ministros.



La tarifa cero significa que América Móvil no ha podido cobrar a los competidores por las llamadas que terminaron en su red desde que la nueva ley del sector entró en vigor en 2014.



La propuesta de Laynez señala que esta regulación de tarifa cero la debió hacer el Instituto Federal de Telecomunicación, tal como reclama América Móvil.



Esta tarifa fue incluida en la Ley Federal de Telecomunicaciones, es decir, la instauró el Poder Legislativo, con la reforma al sector que busca mayor competencia entre las empresas.



La reforma fue una gran victoria para el presidente Enrique Peña Nieto, pero los abogados de Slim han luchado contra ella argumentando ante la Corte que los legisladores no están facultados para crear reglas "asimétricas" contra América Móvil para ayudar a sus competidores más pequeños.



El pago retroactivo es una de las principales preocupaciones para las empresas rivales de América Móvil, como Telefónica y AT&T, ya que significaría el pago en total de más de 800 millones de dólares en comisiones atrasadas, lo que dañaría su modelo de negocio y los planes a futuro.