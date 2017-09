Convergencia en telecom debe ser para todos: expertos

La recomendación de la OCDE para que se permita a Telmex ofrecer TV de paga en pos de la convergencia no debería limitarse al agente económico preponderante, ya que, en opinión de expertos, es necesario que los demás operadores también ofrezcan otros servicios.



“Se ha satanizado el tema de la convergencia porque siempre se piensa en Telmex y TV, pero es mucho más que eso. Lo que quisiéramos ver es que Televisa tenga móvil, que AT&T tenga TV o una red fija más robusta, pero que todos tengan una oferta convergente”, comentó Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law.



Esto, con el objetivo de que el usuario tenga la capacidad de elegir diferentes servicios entre diferentes proveedores, pues con convergencia tendrías más opciones de telefonía, internet y TV.



Gabriel Sosa Plata, experto en temas del sector, destacó que los operadores con concesiones únicas podrían ser convergentes, pero muchos no lo han hecho porque no han querido.

