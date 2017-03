Tesla le hará frente a los apagones con una inversión de 160 mdd

Tesla está lista para alimentar algunas redes. Y no únicamente en California o Australia.



La semana pasada, Elon Musk apostó que podría hacer frente a la crisis energética de Australia del Sur con 100 megavatios (MW) de baterías instaladas en 100 días o menos, o “será gratis”. La propuesta explotó en Twitter y llevó a llamadas telefónicas entre Musk y destacados políticos australianos incluyendo el primer ministro, Malcolm Turnbull. (El primer ministro de Ucrania, Volodymyr Hroisman, intervino más tarde, ya que también está interesado.)



Un análisis realizado por Bloomberg New Energy Finance (BNEF) concluye que tal acuerdo no solo aliviaría los apagones de Australia del Sur, sino que sería rentable, con un costo previsto de aproximadamente 169 millones de dólares. Los precios de las baterías están cayendo rápido –a casi la mitad apenas desde 2014– y tales mega proyectos están apareciendo cada vez más en todo el mundo. Pero aclararemos los detalles de precios de Tesla, ya que ha habido cierta confusión.



No hay ninguna propuesta formal todavía, pero lo que se está discutiendo en Australia costaría mucho más que muchas estimaciones circulantes, algunas tan bajas como de 25 millones de dólares. Mike Cannon-Brookes, cofundador de la empresa de software Atlassian, con sede en Sídney, se acercó inicialmente a Musk para ofrecerle 100 MW de potencia, aproximadamente el déficit de electricidad sufrido por Australia del Sur en un apagón de febrero.



MAYOT PROYECTO



Los megavatios miden la cantidad de energía que una batería puede proporcionar en un momento dado. Los proyectos de batería de Tesla típicamente suministran una duración de cuatro horas por cada megavatio, por lo que es razonable suponer que el proyecto de 100 MW de Australia Meridional implicaría una instalación de baterías de 400 MWh. Eso lo convertiría en el mayor proyecto en cuanto a capacidad de batería de Australia, y uno de los más grandes de la Tierra.



En el intercambio de Twitter, Musk reveló los precios de Tesla para paquetes de baterías: 250 dólares por kilovatio hora cuando se despliegan en grandes proyectos. Era la primera vez que informaba el precio del paquete, pero Musk tuvo cuidado de excluir los costos de envío, instalación y hardware relacionado, que son altamente variables. También son muy significativos, ya que pueden ascender a más de la mitad de la factura total.



Aun así, los precios de Tesla son un buen negocio, y coinciden con la dirección general del sector en 2017. El precio total, de acuerdo con las estimaciones de BNEF, llegaría a alrededor de 422 dólares por kWh, o 169 mdd.



La industria de almacenamiento de baterías –una parte clave del plan maestro si la energía eólica y solar van alguna vez a dominar la red– es cada vez más importante en lugares como Australia del Sur. La región obtiene el 41 por ciento de su electricidad a partir de energía renovable, una de las mayores penetraciones de energía eólica y solar del mundo.



En 2016 y principios de 2017, Australia ya ha anunciado 220 MW de acuerdos de almacenamiento, liderados por Zen Energy en Australia del Sur.



Hasta hace poco, las baterías eran muchas veces más caras que las plantas de gas natural que se activan cuando el suministro cae (como cuando el viento se detiene). El plan actual del gobierno de Australia del Sur es abordar su déficit de energía principalmente a través de la construcción de una planta de gas de 250MW, junto con 75 millones de dólares australianos en subvenciones y otro tanto en préstamos para ayudar a financiar el almacenamiento de energía.



Un proyecto de Tesla de 400 MWh con un precio de 169 millones de dólares debería ser muy rentable para el sur de Australia, y lograr una tasa interna de retorno de entre 18 y 29 por ciento, según los cálculos de BNEF. Las cifras se basan en las ventas de energía al por mayor y los ingresos de servicios de red de alto valor adicional que las baterías suelen proporcionar.