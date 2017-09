¿Compras viajes en línea? Por eso, cerraron mil 290 agencias

La creciente presencia de las agencias de viajes en línea como Best Day, Despegar.com, Price Travel, Expedia y Kayak, entre otras, provocaron la desaparición de mil 290 establecimientos tradicionales o 19 por ciento del total de negocios en poco más de tres años, pese a que el turismo en México vive sus mejores momentos.



En 2014 México registraba 6 mil 952 agencias de viajes y al 18 de agosto de 2017 el número alcanzó las 5 mil 662 unidades, lo que significa que cerraron puertas mil 290 negocios en poco más de tres años, de acuerdo con el registro de prestadores de servicio de agencias de viajes de la Secretaría de Turismo.



Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), reconoció que a pesar de que la venta del producto turístico ha crecido, muchas empresas han desaparecido o se han consolidado para crear firmas más competitivas.



“Las agencias que no venden en línea se quedan rezagadas, trabajamos en la AMAV para que todas den el brinco del sistema tradicional y personal a internet, pero aún falta entre el 85 y 90 por ciento de las empresas”, dijo el empresario.



El sector turismo registra la ocupación hotelera más grande desde hace una década, el país se ha posicionado como el octavo más visitado por viajeros internacionales y tiene un tráfico de pasajeros que crece casi 10 por ciento a tasa promedio anual en el último lustro.



“Las agencias de viajes en línea crecen más que las tradicionales, un negocio que está aún fragmentado y que actualmente se ubica en un proceso de consolidación donde las más grandes adquieren otras, donde las que no dan el salto a los sistemas en línea desaparecen”, afirmó Armando Bojórquez, presidente de la agencia mayorista Bojórquez.



En México tres de cada 10 adquisiciones que se hacen en línea son compras para viajar, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet.



Mientras que en 2006 había en el país 21.2 millones de internautas, el año pasado se alcanzaron 70 millones, según la misma fuente.



Como consecuencia de esto, se estima que al cierre de 2017 las ventas de viaje en línea alcancen los mil 306 millones de dólares y con ello, una participación de 44 por ciento del total negocio, es decir, 18 puntos porcentuales más que hace cinco años, según datos de Euromonitor.



En consecuencia, las agencias tradicionales o llamadas offline -que reservan por teléfono o en persona- reducirán su penetración de mercado de 74 a 56 por ciento.



David Rebolledo, CEO de la agencia Best Day, aseguró que el agente tradicional que no evoluciona tendrá como destino cerrar la cortina.

“Las agencias de viajes se transformarán en multicanal (despachar en línea, en teléfono o en persona) y el mensaje es: si no te enfocas en el cliente desapareces”, consideró.



Recordó que la empresa que dirige -de origen mexicano- inició hace 35 años con un módulo en el aeropuerto de Cancún, en el año 2000 empezó en el punto com y actualmente suma 200 establecimientos físicos.



TRADICIONALES, MÁS BARATAS



A pesar de lo que podría pensarse, las agencias tradicionales pueden ofrecer tarifas más accesibles que las electrónicas, reveló un sondeo de El Financiero.



En promedio resulta que ofrecen 10.4 por ciento tarifas más bajas.

Por ejemplo, una habitación en el Grand Velas Riviera Nayarit All Inclusive para el 25 de septiembre cuesta 11 mil 261 pesos al comprar en Expedia.



Sin embargo, para el mismo día en el Sunset Tours, agencia local, tiene un costo de 9 mil 221 pesos, 18.1 por ciento más económico.



Otro caso es el del Fiesta Americana Villas Acapulco, con un precio por noche de mil 703 pesos, al comprar en Hoteles.com, pero en Acapulco Omega, la misma habitación está en mil 474, un 13.4 por ciento más accesible, ambos casos con impuestos incluidos.



Agustín González, presidente de Excel Tours explicó que esto se debe a que las firmas tradicionales tienen convenios más robustos con ‘agregadores de contenido’, los cuales de cierta forma adquieren directamente habitaciones de hoteles a precios hasta 50 por ciento más bajos.