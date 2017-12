Comprar un automóvil usado es una opción viable para las personas que no pueden adquirir un vehículo nuevo de agencia, el cual tiene un precio más elevado y últimamente ha otorgado menos facilidades a crédito, uno de los factores que bajó la venta de autos a su mínimo para un décimo mes (octubre) desde 2009 en México, como lo reportó El Financiero.



A pesar de esta opción que tienen los compradores, hay varios aspectos que las personas deben tener en cuenta al momento de comprar un auto usado para que los papeles se encuentren en regla y para que puedan avalarse en caso de que exista un problema tiempo después.



De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMIA), algunas agencias venden automóviles seminuevos de forma irregular, problema que se ha esparcido no sólo en México, sino en otros países.



Para no caer en una situación similar a la anterior, esto es lo que la Profeco recomienda tener en cuenta al momento de adquirir un auto usado.



1. Para vender un auto usado, el proveedor -agencia o persona- debe presentar un contrato de venta, el cual, de forma obligatoria, debe contener un apartado con el número de registro ante la Profeco y además la fecha en que lo autorizó esta institución.



2. Antes de firmar el contrato, el comprador debe notar que se incluya el precio total del vehículo y las formas de pago de las que podrá disponer (a crédito o de contado).



3. No firmes el contrato si el proveedor no incluye la fecha, lugar y hora para la entrega del auto.



4. Si el proveedor quiere un monto en moneda extranjera, éste se deberá realizarse en pesos, de acuerdo al tipo de cambio del día en que se vaya a realizar dicho pago.



5. Recuerda que el contrato debe decir expresamente si el proveedor cuenta con las licencias, permisos o autorizaciones para vender el auto.



6. El proveedor debe ofrecer horarios de atención para dudas, aclaraciones y otras cuestiones.



7. Ten en cuenta que el contrato debe especificar las características del auto usado: número de identificación vehicular, marca, modelo, año, color, número del motor, kilómetros recorridos, las placas que tiene el vehículo, constancia de inscripción al Registro Público Vehicular; además, las condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentra el auto.



8. Lo siguiente es muy importante, pues el proveedor debe acreditar, mediante documentos oficiales, que el vehículo realmente le pertenece y que la estancia del vehículo en el país es legal.



9. Antes de comprar, te deben asegurar que la tenencia, la verificación, las multas y otros pagos ya fueron cubiertos antes de que se entregue el auto.



10. El contrato debe incluir que los daños o afectaciones al vehículo son responsabilidad del proveedor mientras no sea entregado al comprador.



11. Si la compra incluye o no incluye garantía, esto debe ser estipulado por escrito en el contrato.



12. El proveedor, sea una agencia o una tercera persona, debe asegurarte en el contrato que puede cubrir todas las indicaciones de la garantía.



Si el proveedor no cumple con alguna de las obligaciones antes mencionadas, tienes derecho a no realizar la compra.