A Coca-Cola también le gustan los gin tonic y tiene 'sed' de ese mercado

Quienes beben alcohol están mejorando el agua tónica de su gin tonic, y Coca-Cola quiere entrar a ese mercado.



En un intento por expandirse más allá de los refrescos carbonatados que la hicieron famosa, Coca-Cola está analizando adquirir bebidas que calcen mejor con las preferencias de los consumidores modernos.



Su presidente ejecutivo, James Quincey, dijo que la empresa debe volverse más grande que su marca homónima para convertirse en una "compañía completa de bebidas" y ha distinguido un segmento que parece prometedor: los mixers, o bebidas para combinar.



"Más consumidores, particularmente adultos, buscan productos únicos y distintivos con sabores sofisticados, ingredientes de calidad y producción artesanal de menor escala", dijo Quincey en una conferencia telefónica con analistas el mes pasado.



"Los mixers están experimentando un resurgimiento en muchas partes del mundo como parte de esta tendencia", explicó.



El ‘gigante de los refrescos’ presentó una línea de mixers en botellas de vidrio en España llamada Royal Bliss, que sólo se puede comprar en bares y restaurantes.



La compañía relanzó Schweppes en Reino Unido y agregó una extensión de alta gama a la marca, llamada Schweppes 1783. Aun así, la compañía de 131 años de existencia está buscando sangre nueva.



Eso es un buen augurio para Q Drinks, una startup de mixers de alta gama conectada con Coca-Cola.



La compañía con sede en Brooklyn cuenta con un veterano de la empresa refresquera como uno de sus vicepresidentes ejecutivos, mientras que el fundador de Honest Tea, que Coca-Cola compró en 2011, es miembro de su directorio.



First Beverage, un fondo de capital privado en el que Coca-Cola invierte para conectarse con pequeñas startups, encabezó la última ronda de financiamiento de Q Drinks por 11 millones de dólares.

1 Oportunidad de inversión



Coca-Cola no ha realizado una inversión directa en Q Drinks. De todos modos, el vínculo indirecto ayuda, dijo su fundador y máximo ejecutivo, Jordan Silbert.



"No es como que alguien engañe a Coca-Cola para que haga una inversión", dijo Silbert en una entrevista. "Lo ven desde la perspectiva de una oportunidad y creo que hay una oportunidad muy grande ahí".



Silbert fundó Q Drinks considerando que las personas estaban bebiendo mejores alcoholes, pero que usaban los mismos mixers de baja calidad. Notó el problema él mismo mientras bebía gin tonic con amigos en su patio en Brooklyn.



Ahora Q Drinks y Fevertree Drinks, otra marca de mixers de alta gama que tiene sede en Londres, están llenando el vacío. Las acciones de Fevertree habían subido un 72 por ciento este año hasta el cierre del viernes.



Eso se compara con un alza de 9.4 por ciento para Coca-Cola.

Q Drinks elabora siete sabores: ginger beer, agua tónica, ginger ale, club soda, refresco de toronja, agua tónica india y Kola.



"Los mixters artesanales están explotando en este momento, y tiene mucho sentido", dijo Silbert. "Cada vez más personas beben bebidas alcohólicas de calidad superior y uno quiere mezclarlas con una bebida de calidad y sofisticación comparables".



La búsqueda de Coca-Cola de un nuevo canal de crecimiento surge tras una drástica reducción en los últimos años.



La compañía está vendiendo sus operaciones de embotellado en todo el mundo, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de bebidas y la venta de concentrados a socios, una estrategia que calza con su plan de agregar más mixers.



La expansión a nuevas categorías también es importante en tanto su línea principal deja de estar de moda. El consumo de refrescos per cápita en Estados Unidos cayó a un mínimo de 31 años en 2016, según Beverage-Digest, una publicación sectorial.

1 Ocho porciones



Mientras tanto, Coca-Cola intenta ingresar a las ocasiones adicionales para beber. Según la compañía, cada persona en la Tierra toma alrededor de ocho porciones de 8 onzas (poco menos de 240 mililitros) de líquido al día.



Los productos de Coca-Cola corresponden en promedio a sólo la mitad de una de esas bebidas. Eso significa que hay una oportunidad significativa de crecimiento, dijo Quincey en una entrevista en mayo.



"Hay esas ocho bebidas por ahí y van a ser diferentes", dijo. "Por lo tanto, tenemos que pensar cómo es el día de cada consumidor".



El beneficio de pasar a los mixers de alta gama es que el concepto del producto no es tan nuevo ni diferente a las ofertas principales de Coca-Cola, siguen siendo bebidas carbonatadas, y la gente está dispuesta a pagar más por ellos.



Muchas de las bebidas en las que Coca-Cola ha invertido a través de su grupo Venturing and Emerging Brands, desde vinagres para beber hasta kombucha y caldos de huesos, no son tan fáciles de entender para los consumidores.



"A diferencia de algunos productos de kéfir o incluso kombucha, este es un producto que las personas están bebiendo, han bebido mixers durante cien años y las beberán durante los próximos cien", dijo Silbert.



"No necesitan explicarle a la gente por qué tomar agua tónica, ginger ale o cerveza de jengibre".