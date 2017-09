Ciberseguridad, tema a debatir en tercera ronda del TLCAN

En la tercera ronda renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, se tratará el tema de ciberseguridad a fin de establecer mecanismos de cooperación entre los tres países, adelantó Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).



El titular de la CANIETI, quien coordina la mesa de telecomunicaciones como representante de la iniciativa privada, comentó que el tema fue planteado como un asunto de colaboración en la segunda ronda pero que será expuesto con detalle en la siguiente reunión, que se realizará del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá.



Mientras eso ocurre, la Cámara presentó de la mano de la AMITI y la Asociación de Internet MX, la evaluación de la seguridad cibernética en el país así como recomendaciones para una estrategia en la que surja una Agencia Nacional de Ciberseguridad.



Ricardo Zermeño, director general de la consultoría Select, detalló que entre las características de la agencia debe generar una ruta crítica de la gobenanza de internet y generar confianza en el nuevo ecosistema digital.



"La ciberseguridad no debe ser un tema aislado, y ello no se logra si en la cadena de valor hay empresas que no están apegadas a buenas prácticas", comentó.



Por su parte, el titular de la CANIETI apuntó que aunque la agencia debe contar con un coordinador nacional y recursos. De no tener estos elementos dificultaría el empuje de esta estrategia.



Dentro de los principales hallazgos del estudio "Evaluación de la Ciberseguridad en México: brechas y recomendaciones en un mundo hiperconectado", sólo el 65.3 por ciento de las organizaciones participantes en el estudio se consideran medianamente preparadas.



Asimismo, el 59.7 por ciento señaló que la transformación digital es necesaria para el éxito de la estrategia de negocio. En tanto que, para el 57.7 por ciento de los participantes en el estudio las áreas de operaciones, finanzas y reputación de marca, son las de mayor impacto en caso de ataque.



Antes estos datos, De la Cruz urgió a contar con una estrategia que defina los mecanismos de coordinación entre el sector privado, la academia y las instituciones públicas para fortalecer el ecosistema digital.