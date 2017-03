Chinos van por ‘cacería’ de empresas extranjeras

Las compañías chinas podrían llegar a invertir 275 mil millones de dólares al año en acuerdos extranjeros en la próxima década, incluso mientras el país trata de restringir las salidas de capital, dijo John Reiss, de White & Case LLP.



“Esperamos una actividad de fusiones y adquisiciones abrumadora de China” en el extranjero, dijo Reiss, director global de F&A de la firma de abogados, en Bloomberg Television. “Tenemos algunas consideraciones a corto plazo, con restricciones sobre la salida de capitales, con un exceso de apalancamiento en las corporaciones en China y algunas preguntas sobre el sistema financiero allí”.



Las autoridades chinas comenzaron a aumentar los controles de capital en la segunda mitad de 2016 después de tres años consecutivos de salidas y debilitamiento del yuan. De los 220 mil millones en acuerdos anunciados por los compradores chinos el año pasado, se cancelaron o retiraron entre 40 mil millones y 75 mil millones de dólares, dijo Linklaters LLP en un informe la semana pasada.



La actividad continúa a pesar de las restricciones recientes. HNA Group acordó el pasado 26 de marzo comprar una participación de 25 por ciento en la unidad de gestión de activos de EU de Old Mutual Plc por alrededor de 446 millones de dólares, lo que se suma a una seguidilla de inversión de 30 mil millones por parte del conglomerado chino desde el año pasado.



El pasado viernes, Zhonghong Zhuoye Group Co. aceptó adquirir 21 por ciento en SeaWorld Entertainment Inc. de Blackstone Group LP, convirtiéndose en el mayor accionista del operador de parques temáticos de EU.



En EU, dijo Reiss, las fusiones y adquisiciones han registrado mucha actividad porque se correlacionan con la confianza y un mercado de valores fuerte. Sin embargo, eso puede cambiar a medida que el mercado se retraiga en medio de desafíos a la implementación de la agenda del presidente Donald Trump en salud, impuestos, regulación e inmigración.



El viernes los mercados bajaron ante la duda de que promesas de campaña de Trump, como la reforma tributaria y regulatoria, lleguen a materializarse.