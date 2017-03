Cemento para muro no será Cemex

Cemex, la gigante cementera mexicana, no está entre las empresas interesadas en participar como proveedores para el muro propuesto por el presidente Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos, a pesar de la potencial ventaja que este proyecto de construcción podría representar para ella.



La empresa, con sede en los suburbios de Monterrey, no aparece en el sitio web de oportunidades federales la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos que incluye los potenciales proveedores para el muro fronterizo planeado, según Bloomberg Intelligence. Jorge Pérez, portavoz de la empresa, confirmó que Cemex no participó en el proceso.



El mayor fabricante de cemento de México tiene plantas en ambos lados de la frontera, y su potencial para ser uno de los mayores beneficiarios del muro fronterizo había sido considerado por analistas en Barclays y otros investigadores como un resultado irónico del intento de Trump de detener a los inmigrantes mexicanos indocumentados. De acuerdo con algunos cálculos el muro podría costar 15 mil millones de dólares o más.



A principios de este mes, la empresa dijo que si un cliente solicitaba precios de los materiales, tendría la responsabilidad de proporcionarlos, pero dijo que eso no implicaba que Cemex participaría en el proyecto. Cemex enfrentaría presiones políticas en México si se convirtiera en proveedor del proyecto.



Más temprano durante el 'Cemex Day', la compañía dijo que ve en la posible construcción del muro fronterizo un factor de crecimiento para la industria cementera en Estados Unidos, donde la firma ocupa una posición relevante, lo que se sumaría al impulso de un gran plan de gasto en infraestructura.



El senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo de México dijo en una entrevista a principios de este año que sería deshonroso que una empresa mexicana participara en la construcción del muro propuesto por Trump.



Las acciones de Cemex subieron 1.9 por ciento a 17.45 pesos a las 12:10 pm en la Ciudad de México.