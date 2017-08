Buffett, y el problema de traer 100,000 mdd en la 'cartera'

Es un hito al que probablemente Warren Buffett no desearía estar acercándose.



Berkshire Hathaway, el conglomerado que dirige desde hace más de cinco décadas, informó el viernes que tenía casi 100 mil millones de dólares en efectivo al final del segundo trimestre.



Si bien esa cifra pone de relieve la asombrosa capacidad de ganar dinero de las empresas que ha acumulado a lo largo de los años, también es una carga. Debido a que Berkshire no paga un dividendo y rara vez recompra su propia acción, Buffett está obligado a encontrar maneras de invertir esos fondos.



"Poner ese dinero a trabajar sería genial", dijo David Rolfe, director de inversiones de Wedgewood Partners, un gestor de fondos que supervisa cerca de 6 mil millones de dólares, incluyendo acciones de Berkshire. Pero la "lista de empresas que le gustaría poseer es muy, muy pequeña".



Buffett, de 86 años, se refirió a la creciente cantidad de efectivo en la asamblea anual de accionistas de Berkshire en mayo, diciendo que no había puesto su "pie en el suelo" en una adquisición por un tiempo y no debería mantener tanto dinero ganando casi nada durante largos períodos. Las reservas de efectivo incluyen algunos valores en efectivo, como los bonos del Tesoro.



"La pregunta es, ’¿vamos a ser capaces de desplegarlo?’", dijo a los miles de accionistas reunidos en el Centro CenturyLink en Omaha, Nebraska. "Yo diría que la historia está de nuestro lado, pero sería más divertido si el teléfono sonara".



Buffett ha estado encontrando algunos lugares para invertir. Acumuló una participación en Apple a principios de este año. Luego, en junio, Berkshire hizo dos inversiones de capital más pequeñas. Una de ellas en un fideicomiso de inversiones inmobiliarias y la otra respaldaba a Home Capital Group, un banco hipotecario canadiense en problemas.



Lo que es más importante, el brazo de servicios públicos de Berkshire llegó a un acuerdo el mes pasado para comprar la mayor empresa de energía de Texas por unos 9 mil millones de dólares.



La transacción está siendo cuestionada por Elliott Management, de Paul Singer, pero completarla haría una mella considerable en las reservas de efectivo.



Y se espera la entrada de más dinero. Berkshire registró 4 mil 260 millones de dólares en ganancia del segundo trimestre. Los resultados estuvieron 15 por ciento por debajo de lo registrado hace un año, en parte debido a una pérdida de valor en los negocios de seguros.



Pero varias otras subsidiarias de Berkshire -desde la empresa de ferrocarriles BNSF hasta su colección de compañías de manufactura- registraron ganancias.



MERCADO ALCISTA



Parte del desafío de Buffett en encontrar nuevas inversiones puede ser el mercado alcista que ya lleva años. Cuando las acciones establecen regularmente récords es simplemente más difícil encontrar acuerdos atractivos, dijo Jim Shanahan, analista de Edward Jones.



Una cosa que podría acelerar el gasto de Berkshire es una corrección - o incluso un mercado bajista, dijo Bill Smead, quien supervisa cerca de 2 mil 200 millones de dólares incluyendo las acciones de Berkshire en Smead Capital Management.



En el pasado, Buffett ha actuado cuando las empresas o la economía en general se encuentra en problemas, haciendo inversiones en condiciones favorables.



Si eso sucede, dijo Smead, "está en la posición perfecta".