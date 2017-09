BCS y Quintana Roo cobrarán impuesto a visitantes extranjeros

Las autoridades de Baja California Sur y Quintana Roo adicionarán otro impuesto para los turistas extranjeros que visiten esos destinos, con el fin de obtener recursos para combatir la inseguridad.



“(El poder legislativo) aprobó en Baja California Sur un aprovechamiento, mismo que no se ha podido operar. Es otro impuesto (diferente al Derecho de No Residente); se habla de una posibilidad de impuestos sobre los vuelos de los viajeros que vienen del exterior. En esos destinos se puede, en Baja California Sur y en Quintana Roo, porque hay un número de viajeros importantes”, comentó Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo.



El impuesto estará dirigido a los turistas extranjeros que visitan principalmente Los Cabos y Cancún.



Según lo explicado por el funcionario federal, este pago que se cobraría a los viajeros internacionales que ingresen al país por los aeropuertos de estos estados será similar al DNR que recaban las aerolíneas, el cual es federal. Sin embargo, este nuevo impuesto o pago de derecho será estatal.



“Es algo que los estados tendrán que evaluar, porque si se necesitan recursos para fortalecer las instituciones y de algún lugar se tiene que sacar”, expuso De la Madrid.



“Yo como secretario he dicho que quiero que ese dinero sea para la seguridad porque el primer elemento de promoción de un destino es la seguridad”, dijo.

: