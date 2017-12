Bases de licitación de banda 2.5 GHz, hasta el año que entra

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hará públicas hasta 2018 las bases de licitación de la banda de 2.5 GHz, un espectro cuyo atractivo radica en la eficiencia y mayor capacidad para el despliegue de la red 4G y que será utilizada para ofrecer servicios móviles, incluidos voz y datos.



A través de un comunicado, la autoridad reguladora dio cuenta de la entrega a la Secretaría Técnica del Pleno del proyecto de las bases de licitación para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 130 MHz del espectro radioeléctrico disponibles en la banda de frecuencias 2500-2690 MHz.



Hace unas semanas, el comisionado Adolfo Cuevas indicó que las bases se emitirían a más tardar durante el primer trimestre de 2018, pues los puntos a debatir sobre esta licitación eran puntuales y estaban relacionados entre otros, a la participación del preponderante.



“Los temas son puntuales: la participación del preponderante, de qué manera, si entra solamente en la segunda ronda o no entra y con qué límites de acumulación de espectro son los temas en los que se tiene que tomar una decisión de forma responsable”, dijo entonces.



Cabe recordar que en julio de este año América Móvil, la empresa controlada por Carlos Slim finalizó la adquisición indirecta de 60 MHz del espectro de la banda de 2.5 GHz, que era propiedad de MVS Comunicaciones, un hecho que llevó a la competencia a solicitar que no se permitiera a esta empresa concursar por más espectro.



Cabe recordar que en octubre de 2013 la SCT informó que nueve de los 11 concesionarios que poseían espectro de la banda 2.5 GHz desde el año 2000 habían presentado su renuncia al 68 por ciento de los 190 MHz que la integran, tras una disputa iniciada en 2012, cuando la dependencia anunció el rescate de todas las concesiones vigentes de ese espectro.



El Pleno del IFT resolvió en las últimas dos sesiones más de 40 asuntos, que además de la entrega del proyecto de bases de esta banda resolvió condiciones de interconexión no convenidas entre varios concesionarios telecom, prórrogas de vigencia y otorgamiento de nuevas concesiones, así como la metodología de separación contable de América Móvil.