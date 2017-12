Axtel será jugador de cuádruple play en 2018

Para mediados de 2018 Axtel podría ser el primer operador de telecomunicaciones en ofrecer servicios de cuádruple play con telefonía fija, internet, televisión de paga y telefonía móvil, dado que tendrá una solución de habilitador y de Operador Móvil Virtual (OMV) a través de la Red Compartida.



La Red Compartida es el proyecto de telecomunicaciones más grande de la historia, que ayudará a los operadores a ampliar su cobertura y oferta de servicios, con precios más bajos.



Para mediados de 2018, se prevé que la Red Compartida se encuentre en la segunda etapa de desarrollo, a la espera de que en el primer trimestre de 2018 cumpla con la cobertura del 30 por ciento a nivel nacional que marca el proyecto.





La firma regiomontana Axtel había proyectado que su OMV estaría listo para finales de este año, sin embargo, no será sino hasta después de junio de 2018 cuando se lance, aseguró Rolando Zubirán, director general Axtel.



Al ser cuestionado sobre una posible desinversión de Axtel, comentó que la firma ha emprendido proyectos para monetizar sus activos no estratégicos, uno de ellos es el conjunto de 142 torres de telecomunicaciones vendidas a American Tower en julio pasado.



“Tenemos algunos proyectos donde estamos monetizando activos no estratégicos que es lo que se llama ‘non core access’, por ejemplo, ya monetizamos un conjunto de 142 torres. Estamos haciendo un barrido de todos los activos que no sean estratégicos y esos los vamos a monetizar”, comentó.



A pesar de que en el tercer trimestre del año elevó 40 por ciento la pérdida neta de su operación, principalmente por el costo de ventas, el empresario regio se mostró optimista del desempeño de Axtel de cara al cierre de 2017, así como de sus planes para el siguiente año.