Autoridades clausuran a la empresa Manejo Integral de Reciclados en Tamaulipas 

La compañía no pudo comprobar que contaba con el permiso de uso de suelo. (Especial)

REYNOSA, TAMAULIPAS.- La empresa “Manejo Integral de Reciclados S.A de C.V” (MIR) fue clausurada en Reynosa, Tamaulipas, debido a que operaba sin contar con los permisos para recolectar fierro, plásticos, cartón y otros materiales.



Elementos de Protección Civil, así como de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y de la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente intervinieron, este fin de semana, las instalaciones de dicha empresa localizada en la carretera Monterrey, colonia Esfuerzo Nacional, en la ciudad fronteriza.



De acuerdo a la solicitud formulada por las autoridades estatales, la empresa incumplía con la Norma Oficial Mexicana 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que la clasifica como de alto riesgo por los materiales que maneja.



Así mismo, no pudo comprobar que contaba con el permiso de uso de suelo y tampoco mostraba físicamente el aviso de funcionamiento.



Las autoridades le habían enviado notificaciones a la empresa requiriendo los permisos para su operación mismos que no la compañía no entregó y por ello, fue intervenida y clausurada.



A otras empresas del mismo ramo también se les está solicitando que comprueben que tienen todos los permisos correspondientes para operar.



El Gobierno de Tamaulipas ha clausurado negocios que operan de manera irregular, algunos de ellos son manejados por la delincuencia organizada y representan un fortalecimiento de la economía y la estructura criminal. Hasta el momento suman 29 casinos y casas de apuesta que existían en el estado, siete yonkes o deshuesaderos de vehículos, 350 bares, cantinas, expendios y centros nocturnos.



También se ha intervenido, en Reynosa. el transporte público y se han inhabilitado casi 500 taxis que operaban sin los permisos correspondientes y en algunos casos, sus conductores estaban al servicio de la delincuencia organizada o los vehículos eran de las mismas organizaciones criminales.