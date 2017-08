AT&T prende las alarmas por posible fin del TLCAN

La amenaza lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible salida de su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) alarmó a AT&T, pues ello supondría un riesgo para la inversión de alrededor de 7 mil millones de dólares que el operador estadounidense destinó a la compra de Iusacell y Nextel, así como al despliegue de la red 4G.



Durante un evento público en la sede de la compañía en Dallas, Texas, Randall Stephenson, CEO de AT&T, cuestionó al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin Brady, sobre el pronunciamiento lanzado el martes pasado por el presidente de Estados Unidos, sobre que pese a que la renegociación del Tratado ya comenzó, no cree que se llegue a un acuerdo.



“AT&T ha hecho un gran compromiso con México, de hecho es un compromiso de 7 mil millones de dólares, y tenemos mucho capital en riesgo. Escuchamos lo dicho sobre la eventual salida del TLCAN y causa alarma, ¿cómo debo tomar eso?”, cuestionó el directivo, de acuerdo con una nota publicada por USA Today.



Brady señaló que el pronunciamiento de Trump no significa que Estados Unidos se retiraría en el corto plazo, incluso comentó que el mandatario estadounidense podía referirse a una discusión futura en el tratado y no necesariamente a una salida inminente.



“Mira, la retórica del presidente es candente y crea impactos reales. Se miden las acciones de su equipo comercial y se están siguiendo los objetivos comerciales que el Congreso les dio”, agregó Brady.

: